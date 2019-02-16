Путин пояснил Макрону за Идлиб

Сочинские переговоры президентов России, Турции и Ирана по дальнейшему мирному урегулированию в Сирии и возможной военной операции против террористов в Идлибе вызвали интерес не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Владимир Путин в телефонной беседе с Эммануэлем Макроном рассказал президенту Франции, о чем шла речь на переговорах и каких договоренностей удалось достичь. Оба лидера согласились с "необходимостью продвижения внутрисирийского политического диалога, в первую очередь скорейшего запуска работы Конституционного комитета".

При обсуждении ситуации в Идлибе, последней подконтрольной террористам зоне в Сирии, Путин привёл имеющиеся данные о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ. Президенты договорились продолжить российско-французские контакты по Сирии "в целях преодоления последствий вооружённого конфликта и налаживания мирной жизни в стране".

Еще одной темой разговора была Украина и предстоящие там выборы. Владимир Путин обратил внимание Макрона "к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей". Он напомнил французскому лидеру, что действия украинской стороны, включая отказ в допуске российских наблюдателей и от организации избирательных участков в России, противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ.

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