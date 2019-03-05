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Путин потребовал от госбанков снизить ставку по ипотеке

05 марта 2019, 15:24  •  89 • В России

Владимир Путин на встрече с главой банка ВТБ Андреем Костиным попросил рассказать о состоянии дел с ипотечным кредитованием.

- Я вам ровно год назад докладывал, что наш ипотечный портфель составил один триллион рублей, а на сегодня он уже составляет 1,4 триллиона рублей. Мы за год выдали 300 тысяч новых ипотечных кредитов, а в этом году планируем выдать 425 тысяч объёмом один триллион рублей только за один год, - доложил Костин.

Правда, с выполнением поручения президента ситуация оказалась далекой от идеала - ставки банка пока сильно выше тех, про которые говорил Путин.

- Мы понимаем поставленную вами задачу – предоставлять максимально дешёвые кредиты, на сегодня мы ещё держим планку, до 10 процентов стоимость не дошла, - заявил глава ВТБ. - Мы предпринимаем усилия для того, чтобы эти задачи, которые поставили, 9,8 процента в среднесрочной перспективе, были вполне достижимы.

- Для семей, которые имеют двоих и более детей, у них льготная ставка шесть процентов, всё остальное субсидируется государством. Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально, - потребовал Путин. - Потому что для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему всё равно, кто принял по этому поводу решение.

- Возьму под свой личный контроль, - пообещал Костин.

- Проследите, пожалуйста, - сказал президент. - И я обязательно переговорю ещё с Центральным банком, с тем чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении.

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