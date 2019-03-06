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Путин поставил задачи ФСБ в свете новых угроз : "Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность"
06 марта 2019, 15:54 • 133 • Политика
В ходе итоговой коллегии ФСБ Владимир Путин говорил о задачах, которые выполняются успешно, и целях на перспективу. В том числе отметил новые угрозы в свете стремления зарубежных спецслужб "наращивать свою активность".
Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллегии ФСБ в среду, 6 марта, затронул целую серию вопросов. В том числе оценил решение США о приостановлении Договора о РСМД, отметив, что произошедшее - прямой шаг по расшатыванию международной ситуации.
"Это, безусловно, меняет оперативную обстановку. И к сожалению, не в лучшую сторону", - подчеркнул президент России.
Говоря о борьбе с терроризмом, Путин отметил успехи в работе. Так, за 10 лет, согласно статистике президента, число преступлений террористической направленности сократилось с 997 до 9. Однако это не значит, что угроза купирована, решать задачи следует и дальше.
"Прежде всего, необходимо продолжать последовательную, жесткую борьбу с терроризмом".
Наконец, Владимир Путин говорил о стремлении иностранных сиецслужб нарастить влияние на Россию.
"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера, - заявил президент. - Тем надежнее должна быть ваша работа. Конечно, как и в прежние времена, а сейчас, может, еще и больше, [иностранные разведки] стремятся влиять на соответствующие процессы в нашей стране".
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