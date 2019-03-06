Путин поставил задачи ФСБ в свете новых угроз : "Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность"

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллегии ФСБ в среду, 6 марта, затронул целую серию вопросов. В том числе оценил решение США о приостановлении Договора о РСМД, отметив, что произошедшее - прямой шаг по расшатыванию международной ситуации.

"Это, безусловно, меняет оперативную обстановку. И к сожалению, не в лучшую сторону", - подчеркнул президент России.

Говоря о борьбе с терроризмом, Путин отметил успехи в работе. Так, за 10 лет, согласно статистике президента, число преступлений террористической направленности сократилось с 997 до 9. Однако это не значит, что угроза купирована, решать задачи следует и дальше.

"Прежде всего, необходимо продолжать последовательную, жесткую борьбу с терроризмом".

Наконец, Владимир Путин говорил о стремлении иностранных сиецслужб нарастить влияние на Россию.