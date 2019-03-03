|
Путин пошутил про корректировку результатов универсиады - видео
03 марта 2019, 13:09 • 74 • Политика
Владимир Путин проинспектировал оперативный центр универсиады-2019 в Красноярске и пошутил про корректировку результатов соревнований. Шутка президента попала на видео и позабавила пользователей соцсетей.
Владимира Путина заинтересовала работа оперативного центра универсиады-2019, торжественно открытой 2 марта в Красноярске.
"Вы отсюда можете что-нибудь скорректировать?" - поинтересовался президент у оператора. А получив положительный ответ, тут же уточнил: "Я не про результаты, конечно!"
Дальнейший разговор продолжался под хохот организаторов спортивного праздника. Тем временем уже сало известно, что первое золото универсиады выиграла российская спортсменка - лыжница Алиса Жамбалова.
Фото пресс-службы Кремля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 февраля 2019, 04:24
|
28 февраля 2019, 03:54
|
27 февраля 2019, 01:54
|
24 февраля 2019, 21:54
|
28 февраля 2019, 03:54
|
01 марта 2019, 02:39
|
02 марта 2019, 17:39