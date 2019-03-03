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Путин пошутил про корректировку результатов универсиады - видео

03 марта 2019, 13:09  •  74 • Политика
Владимир Путин проинспектировал оперативный центр универсиады-2019 в Красноярске и пошутил про корректировку результатов соревнований. Шутка президента попала на видео и позабавила пользователей соцсетей.
Владимира Путина заинтересовала работа оперативного центра универсиады-2019, торжественно открытой 2 марта в Красноярске.
"Вы отсюда можете что-нибудь скорректировать?" - поинтересовался президент у оператора. А получив положительный ответ, тут же уточнил: "Я не про результаты, конечно!"
Дальнейший разговор продолжался под хохот организаторов спортивного праздника. Тем временем уже сало известно, что первое золото универсиады выиграла российская спортсменка - лыжница Алиса Жамбалова.
Путин в оперативном центре Универсиады: То есть отсюда вы можете что-нибудь скорректировать?
Оператор: Можем
Путин: Я не про результаты, конечно! pic.twitter.com/mxyrJWcBgK
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 3, 2019
Фото пресс-службы Кремля.

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