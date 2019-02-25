Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Reuters обвинил Киселева в желании уничтожить давно закрытые военные базы США
«Въезжающим в туристических целях»: Путин поручил упростить выдачу виз иностранц...
Глава Дагестана распустил собрание депутатов из-за лени
По дороге на учения новейший украинский вездеход сломал кардан, раздатку и короб...
Главная / В России

Путин попросил за иностранных туристов и ритейлеров

25 февраля 2019, 22:09  •  83 • В России

На встрече с бизнесом на форуме "Деловой России" предприниматели много жаловались президенту Владимиру Путину. Спустя три недели их жалобы вылились в конкретные поручения главы государства.

ВИЗЫ СТАНУТ МЯГЧЕ И ЭЛЕКТРОННЕЙ

О смягчении визового режима для приезжающих в Россию туристов говорят уже много лет. И сам Путин на форуме заявил, что он полный сторонник этой идеи, но МИД и МВД выдвигают свои аргументы. Тем не менее МИД совместно с МВД, ФСБ и Ростуризмом поручено подготовить и представить "предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Россию в туристических целях". То есть практика, опробованная во время чемпионата мира по футболу, будет внедряться и вне рамок спортивных соревнований.

ТРИ ГОДА ДО ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ

Владимир Путин снизил на два года срок взиманию НДФЛ при продаже жилья. В поручении речь идет о "сокращении с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае если объект является единственным жилым помещением в собственности налогоплательщика". Одним словом - теперь никаких вилок, через три года при продаже квартиры налог платить не надо

КОМИССИЯ НА КАРТЫ ДОЛЖНА УЙТИ

Бизнесмены пожаловались президенту, что при расчетах клиентов с помощью банковских карт с ритейлеров банки взимают комиссию в 3%.

- В некоторых странах по отдельным "дебетовкам" - 0,2%, для кредитных - 0,3% берут, а у нас 3% в среднем, - возмутился тогда Путин. - Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог.

Глава государства поручил Центробанку и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий за перевод средств при безналичных расчетах, в том числе с использованием карт. Сделать это надо уже к 30 апреля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 20:24
«Въезжающим в туристических целях»: Путин поручил упростить выдачу виз иностранцам
25 февраля 2019, 12:24
Храм-самострой и"духовная" аптека: Как живут в Крыму раскольники из новой украинской церкви
25 февраля 2019, 23:39
«Умный, творческий, утончённый»: ушёл из жизни российский медиаменеджер Игорь Малашенко
Загрузка...
25 февраля 2019, 18:54
Юлия Самойлова прокомментировала скандал из-за Крыма на украинском Евровидении
25 февраля 2019, 10:39
Технически готовы: ГИБДД планирует ввести электронные водительские права в 2020 году
25 февраля 2019, 20:24
«Чувствует себя более безопасно»: криминальный авторитет застраховался от пыток в тюрьме
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.