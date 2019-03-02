Путин открыл Универсиаду в Красноярске

Официальная программа Универсиады-2019 в Красноярске для Владимира Путина началась с шампанского. Перед началом церемонии открытия президент вместе с членами Международной федерации студенческого спорта поднял по бокалу за успех Универсиады в частности и развитие студенческого спорта вообще.

Перед самым приходом главы государства министр спорта Павел Колобков лично передавал членами FISU бокалы.

- В России шампанское раздают министры? - удивился представитель Японии.

- Конечно! Так принято! - не растерялся Колобков.

Эта традиция имеет все шансы закрепиться, потому что Россия расставаться со студенческим спортом не собирается. Вслед за летними играми в Казани и нынешними зимними в Красноярске наша страна намерена провести еще одни летние — уже в Екатеринбурге в 2023.

- Мы почти шесть лет шли к этой Универсиаде, уверен, что она пройдет на высочайшем уровне, - сказал Путин и сообщил, что заявка Екатеринбурга будет официально подана. - Если вы доверите нам, мы постараемся сделать, чтобы это было ярко и красиво.

- Это было бы большим подарком к 300-летию города, - поблагодарил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В России очень много прекрасных мест. Какой город будет претендовать на проведение Универсиады после Екатеринбурга? - пошутила одна из участниц.

- Посмотрим, - совершенно серьезно кивнул головой Путин. - Но вы абсолютно правы — у нас много прекрасных городов.

Главная неожиданность начала Универсиады — отсутствие снега в Красноярске. Министру спорта Павлу Колобкову пришлось успокаивать журналистов, что волноваться не надо, снег на спортивных объектах есть, он запасен в достаточных количествах, все будет в порядке.

Тем не менее губернатор Красноярского края Александр Усс как будто даже извинялся перед президентом за климатическую коллизию.

Сборная России на параде открытияФото: REUTERS

- У нас две недели назад температура опускалась практически до минус 40, - сказал Усс. - А сейчас самое аномальное тепло за всю историю метеонаблюдений.

Право открыть Универсиаду принадлежит президенту страны, и Владимир Путин ни разу никому это право не делегировал.

- Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришёл всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы, - сказал он с трибуны «Платинум-Арены», где проходила церемония. - Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с открытым сердцем. Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед. Объявляю XXIX Всемирную Зимнюю универсиаду открытой!