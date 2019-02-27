Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Систематические нарушения Киева»: заседание контактной группы пройдёт на фоне о...
Эргономика, удобство и простота: на что способен новый малогабаритный автомат ко...
Руками "Правого сектора": Муж Поклонской рассказал, за что директор кр...
У дома подельника Порошенко
Главная / В России

Путин откроет в Иерусалиме памятник блокадникам

27 февраля 2019, 19:39  •  91 • В России

Биньямин Нетаньяху прилетел в Россию впервые после гибели российского военного самолета в Сирии в результате атаки израильских ВВС. И разговор в Владимиром Путиным у него должен был получиться не самым простым - премьер Израиля хотел обсудить положение иранских военных на сирийской земле. Поэтому начал Нетаньяху издалека.

- Хочу поздравить вас и российский народ с Днём защитника Отечества. Мы никогда не забудем ту огромную роль, которую сыграла Россия и Красная Армия в победе над нацизмом, - заявил он. - В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвящённый жертвам блокады Ленинграда. И мы будем очень рады видеть вас на открытии этого памятника.

- Спасибо, я приеду, - ответил Путин. - Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в блокадном Ленинграде, так же как и для еврейского народа, является абсолютно священной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 19:39
Владимир Путин: Я буду внимательно смотреть, как мы работаем, и через год оценим работу каждого
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 16:24
Шойгу: Россия укрепляет южные рубежи новой ракетной бригадой
Загрузка...
27 февраля 2019, 16:24
В Крыму назвали очередные санкции США против России предвыборной поддержкой Порошенко
26 февраля 2019, 20:54
Полковник Квачков против журналиста Шевченко: Какой должна быть современная Россия
27 февраля 2019, 01:39
«Шутка и анекдот»: автор песни про бомбардировку США удивлён её исполнением в Исаакиевском соборе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбя...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.