|
Путин откроет в Иерусалиме памятник блокадникам
27 февраля 2019, 19:39 • 91 • В России
Биньямин Нетаньяху прилетел в Россию впервые после гибели российского военного самолета в Сирии в результате атаки израильских ВВС. И разговор в Владимиром Путиным у него должен был получиться не самым простым - премьер Израиля хотел обсудить положение иранских военных на сирийской земле. Поэтому начал Нетаньяху издалека.
- Хочу поздравить вас и российский народ с Днём защитника Отечества. Мы никогда не забудем ту огромную роль, которую сыграла Россия и Красная Армия в победе над нацизмом, - заявил он. - В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвящённый жертвам блокады Ленинграда. И мы будем очень рады видеть вас на открытии этого памятника.
- Спасибо, я приеду, - ответил Путин. - Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в блокадном Ленинграде, так же как и для еврейского народа, является абсолютно священной.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
91
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2019, 01:54
|
27 февраля 2019, 03:24
|
22 февраля 2019, 08:09
|
21 февраля 2019, 09:24
|
23 февраля 2019, 19:54
|
27 февраля 2019, 08:24
|
23 февраля 2019, 23:09