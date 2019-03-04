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Путин очень тонко указал Набиуллиной на недочеты работы ЦБ

04 марта 2019, 18:24  •  118 • Политика
Президент России Владимир Путин очень тонко указал главе ЦБ Элвире Набиуллиной на недочеты в работе регулятора в сфере микрокредитования. Однако в Банке России утверждают, что активно занимаются наведением порядка на рынке.
Центральный банк не хочет заниматься проблемами на рынке микрокредитования. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Напомним, в конце февраля Путин в послании Федеральному Собранию потребовал от ЦБ и сотрудников правоохранительных органов навести порядок на российском рынке микрокредитования и защитить граждан от мошенничества.
На встрече с Набиуллиной в понедельник глава государства решил очень тонко указать собеседнице на недочеты в работе финансового регулятора.
"Я знаю, что Центральному банку не очень хочется этим заниматься", - заявил он, когда была поднята тема микрокредитования.
Непосредственно глава ЦБ отрицает это, утверждая, что регулятор активно занимается решением проблемы. В частности, она указала на ужесточение требований к микрокредитным организациям, число которых сократилось с 4,5 тысячи до двух тысяч.
"Микрокредитные организации не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем, что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким ставкам", - пояснила она.

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