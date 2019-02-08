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Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко

08 февраля 2019, 17:24  •  413 • В России

Александр Лукашенко в среду прилетит в Сочи, чтобы продолжить разговор о дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Дело настолько серьезное, что предстоящие переговоры стали одной из тем состоявшегося в пятницу заседания Совета безопасности.

Владимир Путин обсудил с Совбезом "различные аспекты российско-белорусских союзных отношений". То есть Александру Григорьевичу в Бочаровом ручье будет предъявлена официально выработанная и утвержденная государственная линия, а не набор возможных вариантов сосуществования двух стран. Получить "газ как в Смоленской области" в обмен на обещания в этот раз у гостей из Минска вряд ли получится.

На Совете безопасности обсуждали и предстоящий на следующей неделе саммит Россия-Турция-Иран по ситуации в Сирии. Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани прилетят в четверг в Сочи, чтобы обсудить дальнейшие действия трех стран по мирному урегулированию в регионе.

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