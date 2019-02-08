|
Путин обсудил с Совбезом, что делать с Лукашенко
08 февраля 2019, 17:24 • 413 • В России
Александр Лукашенко в среду прилетит в Сочи, чтобы продолжить разговор о дальнейшей интеграции России и Белоруссии. Дело настолько серьезное, что предстоящие переговоры стали одной из тем состоявшегося в пятницу заседания Совета безопасности.
Владимир Путин обсудил с Совбезом "различные аспекты российско-белорусских союзных отношений". То есть Александру Григорьевичу в Бочаровом ручье будет предъявлена официально выработанная и утвержденная государственная линия, а не набор возможных вариантов сосуществования двух стран. Получить "газ как в Смоленской области" в обмен на обещания в этот раз у гостей из Минска вряд ли получится.
На Совете безопасности обсуждали и предстоящий на следующей неделе саммит Россия-Турция-Иран по ситуации в Сирии. Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани прилетят в четверг в Сочи, чтобы обсудить дальнейшие действия трех стран по мирному урегулированию в регионе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
413
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2019, 02:39
|
03 февраля 2019, 22:09
|
02 февраля 2019, 23:24
|
02 февраля 2019, 16:54
|
04 февраля 2019, 11:09
|
04 февраля 2019, 04:39
|
05 февраля 2019, 13:09