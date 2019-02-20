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Путин об ипотеке: правительство и ЦБ должны удерживать льготную ставку для семей

20 февраля 2019, 13:54  •  99 • Политика
Президент России Владимир Путин поставил цели правительству и ЦБ по совершенствованию системы ипотечного кредитования, в том числе, по удерживанию льготной ставки для семей.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал правительство и Центробанк сделать все возможное, чтобы удержать линию по снижению ставок по ипотеке. Особые меры должны быть предприняты для поддержки семей.
"Правительству и ЦБ нужно удерживать линию по снижению ставок по ипотеке сначала до 9 процентов, а потом до 8 процентов и ниже. Для семей, в которой родился второй и последующий ребенок, действует временная льготная ставка по ипотеке. Однако пока этой льготой воспользовались лишь несколько тысяч семей. Это значит, что что-то им не подходит. Предлагаю распространить льготу на весь срок действия ипотечного кредита".

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