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Путин не может вмешиваться в следственные действия по делу Калви - Песков

26 февраля 2019, 16:09  •  76 • Политика
Как заявил Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин не может вмешиваться в следственные действия по делу американского предпринимателя Майкла Калви.
Президент России Владимир Путин не может вмешиваться в следственные действия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что на закрытом заседании Путин якобы заявил, что не давал согласия на арест основателя компании Baring Vostok Майкла Калви.
Непосредственно Песков отметил, что президент получил письмо представителей Baring Vostok, которые просили его взять под личный контроль дело Калви. Однако глава государства не может вмешиваться в расследование.
"Дело резонансное, оно находится в следственных органах на особом контроле… Президент никоим образом не может вмешиваться в следственные действия", - пояснил он.
Напомним, Майкл Калви обвиняется в мошенничестве, в результате которого банк "Восточный" потерял 2,5 миллиарда рублей.

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