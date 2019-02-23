Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"30 лет рабства": Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов - СМИ
Тенге "национализируют": С валюты Казахстана исчезнет русский язык
В стране появился еще один генерал армии
"Фантазер" Волкер презентовал антироссийский сайт об Украине
Главная / Политика

Путин назвал Россию "миролюбивым государством" с безусловным приоритетом безопасности – видео

23 февраля 2019, 00:24  •  13 • Политика
Президент Путин заявил, что Россия – миролюбивое государство, которое стремится к укреплению международной стабильности, однако в Кремле понимают, что современный мир не только сложен и противоречив, но в нем содержится еще немало угроз, которые делают обеспечение безопасности России безусловным приоритетом.
Такое заявление российский лидер сделал в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества.
По словам российского президента, перспективные образцы новых вооружений России не имеют аналогов в мире. В этом заслуга российских ученых и конструкторов, подчеркнул он.
Во всяком случае, они "пока" не имеют аналогов, оговорился президент. "Я думаю, что еще долго не будут иметь", - пояснил он.
Путин на торжественном вечере: Россия – миролюбивое государство. Мы стремимся к укреплению международной стабильности, но понимаем, что современный мир сложен и противоречив, что в нем еще немало угроз. Поэтому обеспечение безопасности России остается безусловным приоритетом pic.twitter.com/N7DMt7gAjH
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2019

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


13
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 17:54
В Совфеде заявили, что с задержанных в Керченском проливе моряков "пылинки сдувают"
22 февраля 2019, 04:54
Мадуро согласился принять гумпомощь от ЕС на €2 млрд
22 февраля 2019, 01:39
"Заявление Климкина — гнусная ложь": Политолог констатировал, что Крым не становился "более украинским"
Загрузка...
22 февраля 2019, 17:54
Провокации США против Венесуэлы поможет украинское госпредприятие "Антонов" – Захарова
22 февраля 2019, 14:39
"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России
22 февраля 2019, 21:09
Политические "бои без правил": Как Вашингтон собрался "сливать" Путина
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 00:09
МИД: Россия продолжит выступать в ООН против политизации прав человека
23 февраля 2019, 00:09
Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где жен...
23 февраля 2019, 00:09
ЦИК Украины зарегистрировала 357 наблюдателей на выборах президента
23 февраля 2019, 00:09
«Путь военных авантюр»: в российском МИД заявили о планах США поставить оружие оппози...
23 февраля 2019, 00:09
Эксперт оценил заявление Порошенко о Малевиче
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.