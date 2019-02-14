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Путин начал встречу с главой Ирана с соболезнований по поводу недавнего теракта в стране
14 февраля 2019, 18:09 • 17 • Политика
Глава России Владимир Путин выразил Хасану Роухани соболезнования в связи с терактом в Иране.
Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования главе Ирана Хасану Роухани, а также всему иранскому народу в связи с ужасным терактом, случившимся недавно в стране. Слова сочувствия были сказаны во время трехстороннего саммита по Сирии в Сочи.
Речь идет о взрыве, произошедшем вечером в среду, 13 февраля, на дороге Хаш - Захедан юго-востоке Ирана. Жертвами теракта стали 27 военнослужащих. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики группировки "Джейш аль-Адль".
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