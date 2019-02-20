Путин: Мы не должны ждать пришествия коммунизма

Сегодня, 20 февраля, российский лидер Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Свое обращение он начал с призыва не повторять ошибок прошлого и "не ждать пришествия коммунизма".

Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию призвал не повторять ошибок прошлого. Он отметил, что сегодняшнее послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего - социального и экономического - развития.

"Особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском указе, развернуты в нацпроектах, - заявил Путин. - Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Нацпроекты построены ради достижения нового качества жизни для всех поколений".

Владимир Владимирович подчеркнул, что уже сейчас нужно работать над стратегией.

"Нужно не повторять ошибок прошлого и не ждать пришествия коммунизма", - отметил президент.