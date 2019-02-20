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Путин: Мы не должны ждать пришествия коммунизма

20 февраля 2019, 13:54  •  121 • Политика
Сегодня, 20 февраля, российский лидер Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Свое обращение он начал с призыва не повторять ошибок прошлого и "не ждать пришествия коммунизма".
Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию призвал не повторять ошибок прошлого. Он отметил, что сегодняшнее послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего - социального и экономического - развития.
"Особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском указе, развернуты в нацпроектах, - заявил Путин. - Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Нацпроекты построены ради достижения нового качества жизни для всех поколений".
Владимир Владимирович подчеркнул, что уже сейчас нужно работать над стратегией.
"Нужно не повторять ошибок прошлого и не ждать пришествия коммунизма", - отметил президент.

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