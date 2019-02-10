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Путин и Жээнбеков поговорили об оружии и миграции

10 февраля 2019, 14:54  •  55 • В России

Пока пресса с увлечением обсуждала предстоящие в Сочи переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в олимпийскую столицу с неформальным визитом в субботу прилетел президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Неформальность общения подчеркивала даже одежда лидеров - Жээнбеков был в костюме без галстука, а Путин вообще в пиджаке и свитере.

- Спасибо, что приняли приглашение и приехали с коротким, но содержательным визитом, - сказал Путин. - Мы как и договорились, будем готовиться к нашей следующей встрече в конце марта уже в Киргизстане. Продолжим наш диалог по вопросам экономического взаимодействия, по нашим усилиям по укреплению ЕврАзЭс, здесь есть над чем работать.

Президенты в Сочи говорили о совместной работе в военном сотрудничестве и миграционной политике, но основной раунд переговоров с подписанием необходимых документов пройдет через полтора месяца в Бишкеке.

- Мы с вами только что говорили о наших усилиях по защите общего таможенного контура, - продолжил Путин. - Здесь Россия сделала все, чтобы оказать Киргизстане необходимую поддержку. Есть и другие вопросы, которые нам нужно будет обсудить.

- Мы всегда рады, когда вы приезжаете в Киргизстан, - ответил Жээнбеков. - Когда вы приезжаете, решается очень много в нашем сотрудничестве. Мы признательны вам, что вы всегда поддерживаете все вопросы, которые между нами есть.

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