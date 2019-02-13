Путин и Лукашенко покатались на лыжах и поговорили о качественной закуске

Александр Лукашенко приехал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным по дальнейшей интеграции двух стран, а попал на горнолыжный склон. Проведя первую половину дня в резиденции «Бочаров ручей», президенты России и Белоруссии решили сделать перерыв и отправились в Красную поляну, где навалило снега даже больше, чем в результате аномального снегопада в Москве.

- Пообщаемся в такой неформальной обстановке, у нас будет возможность встретиться и сегодня, поговорить и завтра, и послезавтра, - сказал Путин. - Надеюсь, у вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов.

Лукашенко рассказал, что уже с утра немного покатался и остался очень доволен.

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.

- Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом, - заявил он. - Спасибо за те трассы, которые были подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной приехали, очень довольны были. Я ехал по новой дороге в горах и вспоминал ту тяжелую, страшную советскую трассу, по которой перемещались раньше.

Когда два президента к удивлению туристов появились на так называемом «синем склоне», Путин был одет в красный комбинезон, а Лукашенко — в черный. Тут же возник диалог с отдыхающими, которые посетовали, что лидеры поздно приехали — с утра трассы были еще не разбиты и кататься было лучше.

- Утром мы поработали, - ответил Путин.

- Как вам склоны? - поинтересовался один из лыжников.

- Нормально, - оценил президент.

- На доске не пробовали? - спросил один из фанатов сноуборда.

- Может, в следующий раз. Лыжи благороднее, - сказал Путин.

Сами переговоры получились масштабнее, чем предполагались изначально. За первым раундом в среду, последует второй в четверг, а затем и третий в пятницу.

- Серьезные решения не терпят суеты, - ответил Путин на вопрос журналистов «Когда будут сняты возникшие вопросы с Минском?»

Во время разговора с Лукашенко в Бочаровом ручье президент отметил прогресс экономических связей двух стран.

- За последние годы достаточно большой объём государственных кредитов выдан Беларуси, она очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства, - сказал Путин. - Это позволяет нам работать по крупным проектам, имею в виду и строительство атомной электростанции, которая находтся в завершающей стадии. Знаю, что у нас бывают и шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались, и дальше.

- Что касается поддержки нашей экономики, я вам благодарен, - ответил Лукашенко. - При этом я часто говорю российскому послу, что экономика Беларуси – это финишное производство российской экономики. Мы сырьё, комплектующие 60–70 процентов по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке покупаем в России.

Президент Белоруссии неожиданно посетовал на проблему - некачественную воду и продовольствие, причем в обеих странах.

- Три четверти населения страдают и умирают от некачественного продовольствия и воды, - сокрушался он. - Исследования и у вас, и у нас проведены. Поэтому мы имеем все возможности, для того чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это должны чётко понимать.

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