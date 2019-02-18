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Путин и Эрдоган дадут старт российско-турецкому Году культуры и туризма в апреле - Ушаков

18 февраля 2019, 00:09  •  59 • Политика
Президенты России и Турции намерены дать старт российско-турецкому Году культуры и туризма в апреле, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приедет с официальным визитом в Москву.
Президент России Владимир Путин планирует уже в первой половине апреля 2019 года вновь встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Переговоры пройдут в Москве. Как передает издание "Известия", в рамках диалога политики примут участие в заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня, а также дадут старт перекрестному Год культуры и туризма в Большом театре.
Напомним, на этой неделе в Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии, в котором приняли участие лидер России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани. Кроме того, Путин провел двусторонние переговоры с турецким коллегой.

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