Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мордами бы их в собственную ложь": Западу дали жесткий ответ после от...
Провалилась ли антииранская коалиция США и в чём проговорился премьер Израиля
Путин начал встречу с главой Ирана с соболезнований по поводу недавнего теракта ...
Российским депутатам и сенаторам стоит взять пример с Ангелы Меркель
Главная / В России

Путин, Эрдоган и Рухани поговорили о Сирии в четвертый раз

14 февраля 2019, 19:39  •  19 • В России

Сочинский санаторий «Русь» был тем местом, где прошел первый саммит Россия-Турция-Иран по Сирии. И с тех пор президенты Турции и Ирана ездят сюда как себе домой. Более того они еще и пользуются при этом возможностью пообщаться в Сочи между собой.

Именно из-за двусторонней встречи с Хасаном Рухани Реджеп Эрдоган опоздал на встречу с Владимиром Путиным. Президент России за это время успел о чем-то поговорить с министром иностранных дел Турции, с пресс-секретарем Эрдогана, а Реджеп все не шел. В итоге опоздание заняло пять минут.

Ситуацию в Идлибе Путин и Эрдоган обсуждали в Сочи осенью прошлого года, и тогда военная операция в 3-миллионном районе, последнем оплоте террористов в Сирии, была заменена на целый купирующих комплекс мер. Правда, Турция свою часть обязательств так и не выполнила, и терпение России здесь было поистине ангельским.

- Ещё не все задачи решены, но если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждёт успех, - мягко сформулировал Путин претензии к Эрдогану.

На встрече с президентом Ирана почему-то не заработал синхронный перевод.

- Надо, чтобы переводчики включились, - вновь проявил терпение Путин. - Мы работаем очень напряжённо, очень скоординированно, и только такой стиль работы приносит нам желаемый результат.

Еще более неопределенным, чем Идлиб, фактором в Сирии был уход американских войск. Несмотря на то, что Дональд Трамп объявил о выводе два месяца назад, никто включая трех собравшихся президентов до сих пор не уверен — случится ли это на самом деле или нет. Таким образом в задаче просто прибавилось неизвестных.

- Несколько месяцев назад мы бы могли это сделать, а теперь нужно намного больше усилий, - критиковал президент Ирана проволочку с разгромом террористов в Идлибе. Что он говорил про политику США в целом и в Сирии в частности, можно и не цитировать, одним из самых красноречивых выражений в адрес Вашингтона стало «долгосрочный заговор насилия».

Владимир Путин не был столь категоричен, он предполагал, что военные под звездно-полосатым флагом Сирию возможно все же покинут.

- Что касается вывода американских войск, то мы знаем, что президент Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике, - сказал он.- Одно из этих обещаний - вывод войск американских из Сирии. Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день констатируем, что больших изменений на территории нет. Но исходим из того, что это все-таки произойдет. Единственно верным решением в вопросе обеспечения безопасности на Ближнем Востоке будет передача занимаемых ими территорий под контроль сирийских вооруженных сил.

Эрдогана волновала еще и ситуация в оставленном американцами Манбидже, который турки на свой лад называют Мюнбичем.

- Мы хотим, чтобы территориальная целостность Сирии была обеспечена, но прежде всего, необходимо, чтобы Манбидж был освобожден от террористов, - сказал он, имея ввиду, разумеется, курдов. - С другой стороны, мы не должны отдавать какой-либо участок земли в Идлибе для террористов. Народ Сирии должен знать, что является законным хозяином этих территорий.

В общем нельзя сказать, что четвертая встреча тройки по Сирии была легче, чем первая. Клубок противоречий даже после разгрома террористов ИГИЛ никуда не делся, и главной слово, которое каждый из участников должен повторять себе, это «терпение». Тем более, что Эрдоган прямо на пресс-конференции по итогам этой встречи анонсировал уже пятую, которая пройдет в Турции.

Можно было бы сказать, что Сирией Владимир Путин занялся в паузе в переговорах с Александром Лукашенко, но президент Белоруссии не оставил его и в этот день. После окончания сирийской тематики Путин, Рухани и Эрдоган отправились на прием от президентам России, тут к ним и присоединился Александр Григорьевич.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


19
Источник
Похожие новости
13 февраля 2019, 20:54
Путин и Лукашенко покатались на лыжах и поговорили о качественной закуске
13 февраля 2019, 22:24
«Красивая жизнь длилась годами»: в сеть попало новое видео о жизни Цеповяза в амурской колонии
14 февраля 2019, 19:39
Путин внес в Госдуму законопроект против «воров в законе»
Загрузка...
13 февраля 2019, 20:54
Приглашение на митинг приравняли к стакану водки
14 февраля 2019, 16:24
Российским депутатам и сенаторам стоит взять пример с Ангелы Меркель
13 февраля 2019, 22:24
«Я ещё найду, чем удивить»: создатель восхитивших Илона Маска жигулей рассказал о своём творении
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 03:39
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
10 февраля 2019, 22:54
Незаконное перекрытие: МВД проверит инцидент с живым щитом из автомобилей во Владимире
09 февраля 2019, 17:54
Почему перенесли выступление Путина
10 февраля 2019, 13:24
"И Победа в ВОВ вымышленной считалась": экс-участницу Comedy Woman заподозрили во лжи про шутку о Карбышеве
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
09 февраля 2019, 21:09
Если победит Зеленский, в игру вступят силовики: Эксперт оценил инцидент кандидата с ветеранами АТО во Львове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.