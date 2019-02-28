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Путин - на коллегии МВД: Работать надо! А не следить, как вода течет по речке, и глазами провожать

28 февраля 2019, 18:24  •  100 • В России

Владимир Путин редко берет в руки оружие, но на выставке перспективного вооружения перед коллегией МВД не удержался и, к радости фотографов, примерил по руке один из пистолетов - новый армейский "Удав". Взвесил его, кивнул головой и положил на место.

Тем более что на стенде по соседству была вещь поинтересней - пятизарядный пистолет-электрошокер, способный поражать цель на расстоянии до шести метров. Путин и его покрутил в руках, но, тоже к радости фотографов, ни на ком тестировать не стал.

Путин перед коллегией МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия.

По дороге в зал заседаний, где собравшееся руководство министерства внутренних дел ждало его выступления, президент заглянул на стенд подразделений конной и туристической полиции.

- Вы из конной полиции? - определил он принадлежность одной из девушек в форме и тут же получил приглашение приехать и лично посмотреть на службу их подразделения.

Подводя итоги работы министерства за 2018 год, Путин похвалил за работу во время чемпионата мира по футболу, за сокращение общего количества преступлений, но и нареканий было немало.

- Важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений, - заявил он о главной проблеме. - Говорю об этом практически на каждой коллегии МВД, однако положение дел меняется здесь медленно. И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось не раскрытым.

Президент говорил о недостаточной работе с несовершеннолетними, об усилении борьбы с экстремизмом, о недопустимом количестве смертей на дорогах.

- Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получают ранения около 600 человек, - привел Путин статистику. - Это очень много, трагически много.

Но главный акцент был сделан на ситуации с бизнесом. Жалобы предпринимателей на силовиков не прекращаются, и все это мешает стране развиваться.

- Знаю, что у каждого, что называется, «своя правда», она есть и у правоохранительной сферы, и подчас эта позиция не лишена здравого смысла, мягко говоря, - не стал однозначно определять виновного глава государства. - Нужна совместная, созидательная работа, это чрезвычайно важно для развития экономики. Обращаю внимание: «бюро жалоб», которые затем тонут в инстанциях, формальные отписки никому не нужны. Это, должен быть работающий механизм, который позволит избавиться от нечистоплотных сотрудников.

Говоря о борьбе с экстремизмом, Путин попросил тщательно соблюдать баланс.

- Органы внутренних дел должны жёстко пресекать деятельность радикальных группировок, вместе с общественностью, предупреждать конфликты на этнической и религиозной почве, - потребовал президент. - При этом нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, а не «накручивать» статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть – работать надо. Понимаете? Не следить, как вода течет по речке, и глазами провожать. Надо работать.

После доклада главы МВД Владимира Колокольцева, Путин еще раз обратился к сидевшим в зале:

- Хочу вернуться к вашей работе в сфере экономики. Это очень важная сфера, эффективный ответ на все внешние ограничения может быть только один – создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны. В этой связи на органах правопорядка особая ответственность, потому что вы ключевое звено. Да, конечно, Владимир Александрович сказал, предприниматели в значительной степени сами виноваты, они тут приходят, жалуются друг на друга, а мы вынуждены в силу действующих законов так или иначе на это реагировать.

- Но в суд отказываются обращаться, - заметил сидевший рядом министр.

- Но к кому они идут? К своим да нашим. К знакомым! И на это надо посмотреть повнимательней, - подытожил Путин. - На вас лежит особая ответственность.

Путин на заседании коллегии МВД России.

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