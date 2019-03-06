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Путин - на коллегии ФСБ: Мы с вами знаем, как много стоит каждый пропущенный удар

06 марта 2019, 17:24  •  38 • В России

Коллегия ФСБ - то удивительное место, где похвала президента одновременно означает еще и критику работы. Так глава государства Владимир Путин, подводя итоги деятельности Федеральной службы безопасности за 2018 год, сам заметил это противоречие.

- Преступлений террористической направленности в последние годы снижается, за десять лет этот показатель сократился многократно – с 997 до 9 в прошлом году, - сказал он. - При этом остаётся высоким число предотвращённых терактов – порядка 20-ти в год. Такой уровень сохраняется последние три года. Мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно, каждый пропущенный удар многого стоит.

То есть двадцать раз в прошлом году террористы были остановлены, и это большой успех. Но ведь двадцать раз они откуда-то взялись, значит, база для этого сохраняется, и это недоработка.

- Даёт результаты ваша оперативная работа на опережение, на срыв планов террористических сетей и группировок, но в то же время данные цифры говорят, что у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов, - сделал вывод Путин. - Причём, как показывает ситуация и у нас, и в других странах за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку.

Президент похвалил сотрудников ФСБ за успешное обеспечение безопасности на выборах разных уровней и во время чемпионата мира по футболу.

- Знаю, что штаб фактически возглавлялся ФСБ, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом, - одобрил Путин. - Обеспечены были также избирательные кампании разных уровней, тоже очень большая работа.

Говоря о внешних угрозах, глава государства напомнил и о ситуации на Ближнем Востоке, и о расширении инфраструктуры НАТО, и о решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

- Это прямой шаг к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности, - заявил Путин. - Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Цифры задержанных иностранных шпионов уже привычны для подобных коллегий, но масштабы все равно поражают.

- Результативно действовали в прошлом году органы контрразведки, - сказал президент. - Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера.

Получалось, что в среднем контрразведчики обезвреживали по кадровому шпиону раз в три дня, а их агентов - так и вовсе по полторы штуки в день.

- За последние три года участились случаи скоординированных кибератак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций, - обозначил еще одну возрастающую угрозу Путин. - Если в 2014–15 годах таких атак ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, что тоже немало, в 2016-м – уже 12 тысяч, в 2017-м – порядка 12,5 тысячи, а в прошлом – уже 17 тысяч. По сути, это хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьёзный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать.

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