Пушков оценил прекращение Украиной ещё одного соглашения с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в беседе с kp.ru оценил решение кабинета министров Украины разорвать соглашение с Россией об обмене правовой информацией.

Как отметил сенатор, Украина сознательно и целенаправленно все эти годы рвала все связи, все торгово-экономические отношения с Россией.

«Разрыв соглашения об обмене правовой информацией — продолжение той же линии на тотальный разрыв с Россией», — сказал Пушков.

Ранее в Госдуме прокомментировали прекращение Украиной ещё одного соглашения с Россией.

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о разрыве 49 соглашений с Россией.