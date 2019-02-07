Пуховик с носками и трусами: В Нью-Йорке показали коллекцию одежды "без пола"

В Нью-Йорке прошёл показ мод от известного дизайнера, который набирает популярность благодаря своему слогану — "без пола". Речь идёт о гендерной принадлежности. Однако в пропаганде западных современных ценностей модельеры словно запутались в своих же идеях, и вместо "свободного человека и личности" показали мужчин в трусах, носках и пуховиках.

Американский бренд крикливо заявил о себе с подиумов. Публика, впрочем, приняла его с распростёртыми объятиями. Ещё бы, ведь западные зрители несутся к громким слоганам, уже не разбирая дороги.

Надо быть "без пола" — кричат модельеры. И публика восторженно аплодирует: да-да, мы не хотим быть мужчинами и женщинами, мы хотим быть Личностями.

И тут дизайнеры распахивают всё своё воображение и показывают, что значит быть свободным человеком на демократичном Западе.

И судя по последнему показу коллекции одежды в Нью-Йорке, свободный человек — это мужчина в пуховике, трусах и носках.

Вот как описывают коллекцию в одном из модных журналов:

"Она яркая и жёсткая. Это союз высокой моды и смелого современного искусства. Замысел проходит через одежду маргиналов, которые не стремятся "быть на высоте". Одежда подходит для всех полов. Она вызывает чувство гармонии между природным и городским миром. И вызывает чувство духовности".

Примечательно, что модельеры стремились настолько показать гендерно-равную одежду, в ход пошли: платья - для мужчин и оголённая грудь - для женщин. Некоторые фотографии с показа мы по понятным причинам показать не можем. Но в общем и целом вы можете оценить "чувство духовности" в "одежде для маргиналов haute couture ". Вот такие ценности показывают на Западе.

Все фото: www.globallookpress.com