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ПЦУ провела первое заседание Синода
05 февраля 2019, 22:39 • 134 • Украина
Православная церковь Украины (ПЦУ) во вторник, 5 февраля, провела первое заседание Синода. Об этом сообщается на сайте неканонической церковной структуры.
© Reuters
«Священный синод Православной церкви Украины провёл своё заседание и принял ряд решений», — говорится в тексте.
В частности, были утверждены титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, принят типовой устав управления ими.
3 февраля в киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии.
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