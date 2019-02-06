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Прозрения не наступило: Американский "оптический подарок" Украине украли еще со склада

06 февраля 2019, 21:39  •  213 • В мире
С украинского склада пропала подаренная американцами оптика за миллионы гривен. По всей видимости, для американцев прозрения насчет презентов Незалежной не наступило. Сообщается, что хищение произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества. При этом указывается, что кража была совершена еще со склада, а даже не во время боевых действий.
Оптические приборы на сумму более 165 тысяч долларов, подаренные Украине правительством США, были украдены во Львове. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Американский "оптический подарок" хранился на складе.
Стоимость поставленных украинским военным оптических аппаратов составляла более 4,5 миллиона гривен (более 165,4 тысячи долларов).
Однако украинские военные теперь не смогут использовать семь тепловизионных прицелов марки ARCHER и восемь приборов ночного видения. Как выяснили следователи территориального управления Государственного бюро расследований, приборы были украдены.
Сообщается, что в этом сыграл свою роль начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Его подозревают в халатности в отношении учета и сохранности вверенного имущества.
Отмечается, что мужчину отправили под арест на два месяца, сообщает РИА Новости.
Впрочем, согласно украинским новостям, на складах в ВЧ в Незалежной творится хаос. Неоднократно появлялись сообщения о внезапных пожарах, во время которых пропадало оружие. Некоторые отмечают, что такие ЧП происходили, чтобы, по всей видимости, скрывать недостачи и нехватку вооружения.

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