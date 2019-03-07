Россия и Сирия призвали ООН и международное сообщество разрешить гуманитарный кризис в лагере беженцев «Эр-Рукбан». Там в тяжелейших условиях содержатся более 40 тыс. человек. Как отметили в координационных штабах РФ и САР, люди не могут выехать, поскольку лагерь блокируют группировки, подконтрольные Соединённым Штатам. По оценке Москвы и Дамаска, США срывают гуманитарную операцию, направленную на спасение сирийских граждан. В четверг президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в «Эр-Рукбане» с постоянными членами Совбеза РФ. Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться разрешения гуманитарного кризиса.

Россия и Сирия обратили внимание на недопустимые условия в лагере для беженцев «Эр-Рукбан», который блокируется подконтрольными США бандформированиями.

Как отмечается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР, «Соединённым Штатам безразличны жизни десятков тысяч простых сирийцев, которых они цинично приносят в жертву собственным интересам в регионе». Поэтому Москва и Дамаск обратились к ООН с призывом содействовать освобождению граждан Сирии.

«Обращаемся к членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру, и прежде всего к Организации Объединённых Наций, с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Рукбан», — говорится в заявлении.

Как сообщали ранее в офисе главного координатора Управления ООН по гуманитарным вопросам, ситуация в лагере «Эр-Рукбан» близка к критической. В лагере нет средств первой необходимости, а беженцам не оказывают медицинскую помощь.

«По данным ООН, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря, или около 40 тыс. человек, — говорится в сообщении. — Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере многие из них страдают кожными заболеваниями, гриппом, корью, туберкулёзом, астмой, сахарным диабетом. Отмечены случаи холеры и проказы».

Москва и Дамаск призвали Иорданию принять участие в решении этой проблемы. Как поясняется в документе, иорданские власти, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжёлую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию.

«Отдельно обращаемся к Иордании, как к стране, на границе с которой находится этот рассадник терроризма, болезней и нищеты, к стране, которая, наряду с Сирией, испытывает на себе негативные последствия тяжелейшего гуманитарного кризиса в соседней республике. Надеемся на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан», — говорится в обращении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Вакцинация в лагере «Эр-Рукбан»

AFP

© SANA

В лагере «Эр-Рукбан» зафиксирована высокая смертность. Так, ещё в ноябре 2018 года ЮНИСЕФ приводил статистику, согласно которой ежемесячно там гибнет более 100 человек.

«Хотят вторгнуться на нашу родину»: Мадуро обвинил США в попытке развязать войну за нефть «Конвои ООН и разовые вакцинации не могут предотвратить дальнейшую деградацию гуманитарной обстановки в «Рукбане». Спасти людей может только их немедленная эвакуация из лагеря», — говорится в совместном заявлении штабов РФ и САР.

При этом сирийское правительство готово бесплатно вывезти беженцев из «Эр-Рукбана» в населённые пункты, выбранные ими для проживания. С этой целью сформированы колонны комфортабельных автобусов.

Но подконтрольные США бандформирования «вымогают с каждого желающего выехать крупные денежные суммы», отмечается в сообщении.

«Только действия командования группировкой США в зоне Эт-Танф, отказывающегося гарантировать безопасный выход сирийцев из «Рукбана» через контролируемую ими зону и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, срывают выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан», — подчёркивается в заявлении военных ведомств.

«Будем настаивать»

В четверг, 7 марта, президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг лагеря «Эр-Рукбан» на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва будет добиваться вывода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

«Мы будем — и об этом Министерство обороны твёрдо заявило — настаивать на том, чтобы этих людей перестали держать в этом лагере помимо их воли», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что позиция США по этому вопросу наводит на мысль, что удерживать беженцев Вашингтону нужно для того, чтобы продолжать оправдывать своё незаконное военное присутствие в Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга обратила внимание на «равнодушие и тотальное замалчивание» гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

По её словам, подобное поведение международного сообщества «выглядит, мягко говоря, цинично». В связи с этим Россия призывает не только ООН, но и все международные институты способствовать разрешению гуманитарного кризиса.

«Настроены на продолжение диалога по «Эр-Рукбану» со всеми заинтересованными сторонами, включая ООН, США, Иорданию, без предварительных условий и политизации гуманитарных аспектов этой проблемы», — заявила Захарова.