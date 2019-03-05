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Провал децентрализации вернет Украину "в мрачные часы 2013 года" – Порошенко

05 марта 2019, 17:09  •  79 • Политика
Украина должна продемонстрировать, что ее путь к децентрализации является необратимым. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко, комментируя промежуточные итоги соответствующей реформы. Провал децентрализации вернет Украину "в мрачные часы 2013 года", - пригрозил украинский лидер.
По его словам, нужно защитить децентрализацию, показав, что ее путь является необратимым. "Единственное, что нам надо сейчас сделать", — подчеркнул президент Украины, говоря о децентрализации.
Пока что украинская модель децентрализации является очень хрупкой, отметил глава украинского государства. По его словам, в ходе планирования бюджета существует определенный риск "развернуть" её, изменив соотношение государственного и местного.
Ранее Порошенко заявил, что децентрализация является одной из наиболее результативных реформ. Тем не менее Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, и исключил возможность федерализации Украины. По его словам, реформа децентрализации является эффективной частью создающейся в стране "антикоррупционной системы".

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