Провал децентрализации вернет Украину "в мрачные часы 2013 года" – Порошенко

По его словам, нужно защитить децентрализацию, показав, что ее путь является необратимым. "Единственное, что нам надо сейчас сделать", — подчеркнул президент Украины, говоря о децентрализации.

Пока что украинская модель децентрализации является очень хрупкой, отметил глава украинского государства. По его словам, в ходе планирования бюджета существует определенный риск "развернуть" её, изменив соотношение государственного и местного.

Ранее Порошенко заявил, что децентрализация является одной из наиболее результативных реформ. Тем не менее Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, и исключил возможность федерализации Украины. По его словам, реформа децентрализации является эффективной частью создающейся в стране "антикоррупционной системы".