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«Процесс важнее результата»: почему Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам переговоров

28 февраля 2019, 16:39  •  140 • В мире
В Ханое завершился двухдневный саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать итоговое соглашение. Как подчеркнул глава Белого дома, Соединённые Штаты не готовы снять санкции с Северной Кореи. При этом американская сторона отметила, что переговоры прошли на дружеской ноте. В Кремле полагают, что Вашингтон и Пхеньян пока не намерены идти на компромисс. По словам экспертов, итоги встречи можно считать ожидаемыми, поскольку для лидера США важен сам процесс, а не практические договорённости.
 
Reuters © Leah Millis
 

В четверг, 28 февраля, в столице Вьетнама Ханое завершился второй саммит между Соединёнными Штатами и Северной Кореей. По итогам двух дней переговоров американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли заключить соглашение.

Главы государств раньше запланированного срока покинули гостиницу Sofitel Legend Metropole, где проходили переговоры, также был отменён рабочий обед с участием двух делегаций, а итоговая пресс-конференция американского лидера была перенесена на два часа раньше. 

Между тем в официальном заявлении Белого дома отмечается, что у лидеров США и КНДР состоялись «очень хорошие и конструктивные встречи»: в частности, они обсудили различные пути продвижения денуклеаризации и экономического развития.

«В этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их представители (лидеров США и КНДР. — RT) планируют продолжить встречи в будущем», — говорится в заявлении Белого дома.

Дональд Трамп на пресс-конференции также назвал саммит продуктивным, а разговор с Ким Чен Ыном — дружеским. Он заявил, что между главами государств сложилось взаимопонимание. Говоря о преждевременном завершении саммита, американский лидер подчеркнул, что сторонам удалось избежать негатива. 

«Вы всегда должны быть готовы уйти. Я бы мог подписать соглашение сегодня, но иногда лучше поступить правильно, а не добиться быстрого результата», — сказал президент США.

По его словам, разногласия между Вашингтоном и Пхеньяном возникли из-за снятия санкций. Как отметил Трамп, глава КНДР подтвердил намерение отказаться от ядерных испытаний и готов пойти на демонтаж крупнейшего в стране ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне. При этом Северная Корея рассчитывает, что в ответ Соединённые Штаты отменят санкции. 

«Ким Чен Ын хочет, чтобы мы сняли санкции, он готов провести ядерное разоружение в определённых районах, но мы хорошо знаем страну, и мы хотим провести ядерное разоружение и в других районах. Нам предстоит ещё обсуждать это дальше», — заявил Трамп.

Президент США не смог сообщить, когда стоит ждать следующего саммита с КНДР.

«Может быть, скоро, а может, ожидание затянется на долгое время. Я не могу вам сказать, но надеюсь, что встреча состоится в ближайшее время», — отметил Трамп.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре прошли первые переговоры КНДР — США. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова. В частности, власти демонтировали полигон Сохэ, где испытывались баллистические ракеты. Затем Северная Корея приостановила процесс до того момента, пока Соединённые Штаты не предоставят обещанных гарантий безопасности.

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«В ближайшее время не стоит ожидать договорённостей»

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Как считает сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, заключение соглашения было отменено из-за Вашингтона. По его словам, в Соединённых Штатах Трампа раскритиковали бы за ослабление санкций в отношении КНДР.

«Мы понимаем, что за диалогом стоит добрая воля Кима. В Штатах это понимание практически не разделяется. Там считают, что Ким пошёл на диалог, потому что его прижали санкциями, поэтому они не видят смысла отказываться от главного рычага принуждения», — отметил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк полагает, что американский лидер использует эту встречу как «имиджевый и очень грамотный пиар-ход».

«Для Трампа, как и для Ким Чен Ына, важен не конечный результат, а процесс. Обе стороны заинтересованы в движении, в демонстрации того, что они встречаются, что диалог налажен и что они готовы сотрудничать. Однако в ближайшее время это не выльется в какой-то пакет документов, договорённостей, которые можно было бы назвать прорывными», — заявил собеседник RT.

  • Reuters
  • © KCNA

«Без проявлений гибкости»

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Преждевременное завершение второго саммита США — КНДР, тем более без заключения двустороннего соглашения, вызвало сожаление у представителей мирового сообщества.

В Кремле считают, что пока стороны не готовы идти на компромисс. 

«Пока создаётся впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг другу и проявлений гибкости навстречу друг другу на основе этих шагов. Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном остаётся на повестке дня, но конкретных договорённостей нет.

Глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что диалог необходимо продолжать.

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«Если бы удалось положить конец северокорейской атомной программе, то мир стал бы намного безопаснее. Такие переговоры нужно продолжать, поскольку ядерное оружие КНДР должно быть уничтожено», — написал Маас в Twitter.

Как отметили в МИД КНР, урегулирование ситуации на Корейском полуострове необходимо для обеспечения стабильности в регионе.

Разочарование результатами встречи в Ханое выразил министр обороны Японии Такэси Ивая. По его словам, он надеялся на новые шаги к полной денуклеаризации Северной Кореи.

В Сеуле подчеркнули, что сделают всё возможное для поддержания диалога и тесного сотрудничества между Соединёнными Штатами и Северной Кореей.

«Вызывает сожаление тот факт, что президент Дональд Трамп и председатель Ким Чен Ын не смогли достичь полноценного соглашения. Тем не менее очевидно, что они добились более значительного прогресса, чем когда-либо прежде», — говорится в заявлении официального представителя президента Южной Кореи.

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