«Противостояние сохранится»: как изменятся взаимоотношения Индии и Пакистана после террористической атаки в Пулваме

Пакистан отозвал своего посла в Индии после обострения отношений между двумя странами. Ранее из Исламабада экстренно вернулся индийский посол. Поводом для дипломатических демаршей стал подрыв армейской колонны в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли более 40 военнослужащих. Официальный Нью-Дели утверждает, что имеет «неопровержимые доказательства» пакистанского участия в теракте. Исламабад обвинения отвергает. По мнению экспертов, конфликт может перейти в горячую фазу — Нью-Дели способен нанести точечные удары по лагерям террористов в Пакистане, однако вероятное обострение двусторонних отношений не приведёт к полномасштабным боевым действиям.

Акции протестов в Индии после теракта в штате Джамму и Кашмир Reuters © Anushree Fadnavis

МИД Пакистана отозвал своего посла в Индии Сахая Махмуда для проведения консультаций. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мохаммад Фейсал на своей странице в Twitter в понедельник 17 февраля. Ранее Исламабад экстренно покинул посол Индии Аджай Басария. Решение о взаимном отзыве дипломатов было принято после мощного взрыва, который прогремел в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Террорист-смертник направил начинённый взрывчаткой автомобиль в армейскую колонну. В результате подрыва погибло 45 военнослужащих.

«Жестокий теракт в Пульваме показал, что время переговоров прошло. Теперь необходимо, чтобы весь мир объединился против терроризма и тех, кто его поддерживает», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Ранее он уже заявлял о полной изоляции Пакистана.

«Наш ответ будет соразмерным. Мы не позволим нашему соседу дестабилизировать ситуацию», — заявил Моди после совещания со своими советниками по вопросам безопасности. Также он пообещал дать «адекватный ответ» на самую смертоносную атаку террористов за последние два десятилетия.

«Те, кто совершил этот зверский поступок, дорого за это заплатят. Те, кто оказывал им поддержку обязательно понесут наказание», — приводит его слова газета The Indian Express.

После подрыва армейской колонны в штате Джамму и Кашмир

AFP

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Власти Индии утверждают, что они имеют «неопровержимые доказательства» участия Пакистана в этом нападении.

Официальный Исламабад заявил о «серьёзной обеспокоенности» произошедшим и опроверг свою причастность к теракту.

«Мы решительно отвергаем всяческие предположения о том, что государство Пакистан могло иметь какое-то отношение к данному теракту, которые выдвигаются правительством Индии и различными СМИ», — говориться в заявлении МИД Пакистана.

Радикальный след

Когда гражданское правительство в Исламабаде заявляет, что оно ничего не знает, как правило, они говорят правду, рассказал RT Сергей Лунев, доктор исторических наук, профессор МГИМО.

«Совершенно очевидно, что за этим стоит межвойсковая разведка Пакистана. Армия является основным политическим актором в этой стране. Военные никак не информируют гражданские власти ни о своих связях с террористическими организациями, ни о своих действиях с ядерным оружием, ни о чём. Гражданские власти Пакистана винить нельзя», — пояснил эксперт.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на траурных мероприятиях в память о погибших в теракте

AFP

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По данным агентства Reuters, 15 февраля в МИД Индии был вызван посол Пакистана Сахай Махмуд, которому вручили ноту с требованием к Исламабаду предпринять активные действия против «Джайш-и-Мохаммад» (Армия пророка Мухаммеда). Эта террористическая организация взяла на себя ответственность за теракт в штате Джамму и Кашмир.

«Межвойсковая разведка Пакистана поддерживает тесные связи с террористами, в том в числе и с «Джаиш-и-Мухаммад», террористической организацией, которая взяла на себя ответственность на подрыв колонны военных. Об этом говорили многие, включая бывшего военного диктатора Пакистана Первеза Мушарафа», — подчёркивает Сергей Лунев.

«Это чудовищное и отвратительное деяние было совершено «Джаиш-и-Мухаммад», базирующейся в Пакистане и пользующейся его поддержкой террористической организацией, запрещенной ООН и другими странами», — следует из заявления МИД Индии.

По информации The Times of India, в штате Джамму и Кашмир происходят столкновения полиции, армейских подразделений и повстанцев. По состоянию на конец дня 18 февраля — 3 террориста убито, 9 военнослужащих получили ранения.

«Боевой дух подразделений сил безопасности высок. В деле нейтрализации террористов им сопутствует успех», — заявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх.

Противоречия, которые существуют между двумя странами — территориальные и межконфессиональные, настолько глубоки, что разрешить их дипломатическими средствами не представляется возможным, считает редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов.

Порошенко избавился еще от одного советника, претендующего на президентство «Очевидно, что к терактам в Индии причастны радикальные группы, связанные с Пакистаном. Можно вспомнить другие крупные теракты, например, захват гостиницы в Мумбае, с большим количеством жертв. Отзыв дипломатов — это стандартная реакция в подобных случаях, но сама по себе она этот инцидент не разрешит. Через некоторое время послы вернутся, и всё повторится по новой. Это противостояние сохранится», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Вслед за сообщениями о террористической атаке в Джамму и Кашмир по Индии прокатилась волна протестов. По данным издания The Times of India, протестующие жгли покрышки, чучела с изображением президента Пакистана Арифа Алви и флаги соседнего государства. В столице Индии прошли траурные мероприятия, в которых принял участие премьер-министр страны Нарендра Моди. В разных частях Индии в знак солидарности с семьями погибших люди зажигали свечи, требовали привлечь к ответственности террористов.

Слово за Индией

Индия применила против Пакистана экономический инструментарий. Министр финансов Индии Арун Джейтлей заявил в пятницу 15 февраля, что Индия отменяет привилегии Пакистана в рамках статуса наибольшего благоприятствования ВТО. Согласно двустороннему договору между странами, сумма таких привилегий превышает $2 млрд. Затем правительство Индии подняло на 200% таможенные пошлины на все товары, ввозимые из Пакистана.

Министр финансов сообщил журналистам, что Индия будет добиваться «полной изоляции Пакистана от международного сообщества»

Позиция Индии жёсткая — они могут даже разорвать отношения с Пакистаном. Однако говорить, что конфликт перейдёт в горячую фазу нельзя, отметил в беседе с RT Сергей Лунев.

Индия уже прибегала к таким мерам, когда боевики напали на военную базу в кашмирском городе Ури и убили 18 солдат в 2016 году. Тогда индийские военные нанесли ответные удары, в результате которых была разрушена инфраструктура боевиков. После тех событий представители Индии отказались от участия в саммите Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) в Пакистане, и он был отменён.

«В Азии уже давно велись переговоры о создании общего рынка, и как раз Пакистан их очень тормозил», — отмечает Сергей Лунев.

По мнению эксперта, напряжённость в регионе возникала, когда переговоры о создании единого экономического пространства были близки к конкретным результатам.

Аждар Куртов подчеркнул, что данный конфликт лежит в сфере интересов различных третьих сил, в том числе США.

«Соединённые Штаты проявляют к Индии всё больший интерес и пытаются активно усилить своё влияние на эту страну», — пояснил политолог.

Международная реакция

Соболезнования родственникам погибших в террористической атаке и солидарность с Индией высказали представители многих государств. В официальном заявлении российского МИД говорится, что Москва решительно осуждает нападение террористов на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир.

«Уверены, что это кровавое преступление, ответственность за которое взяла на себя группировка «Джайш-е-Мохаммад», будет должным образом расследовано, а его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание. Подтверждаем неизменную поддержку со стороны России правительству дружественной Индии в решительной борьбе с терроризмом», — сказал представитель Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Посол США Кеннет Джастер заявил, что США решительно осуждают террористическую атаку в штате Джамму и Кашмир и выражают соболезнования родственникам погибших.

Индийское внешнеполитическое ведомство заявило, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон в телефонном разговоре со своим индийским коллегой пообещал, что США помогут Индии призвать к ответственности тех, кто организовал этот кровавый теракт. По сообщениям агентства Reuters, со ссылкой на МИД Индии, Вашингтон поддерживает право Нью Дели на самооборону от трансграничных атак, которые последуют за инцидентом в Кашмире.

По словам Аждара Куртова, США под любым предлогом пытается переориентировать Индию с России на себя. Основные направления, которые интересны Вашингтону — сотрудничество в сфере мирного атома, а также поставок вооружений.

«Взаимоотношения между этими государствами и третьими силами представляют собой очень запутанный клубок и распутать его в ближайшее время не представляется возможным», — заключил Куртов.

Напомним, штат Джамму и Кашмир — территория на северо-западе Индии. До 1947 года штат являлся полунезависимым княжеством во главе с махараджей — индуистом. Однако основная часть населения (около 70%) исповедовала ислам. В 1947-ом при разделе британской Индии махараджа стал независимым монархом и, по условиям соглашения, после ухода британцев мог выбрать присоединиться к Пакистану, к Индии или остаться независимым. Махараджа отказался присоединиться к Пакистану, и подписал «Акт о присоединении» к Индии в обмен на помощь в борьбе с пуштунами, которые вели против него партизанскую войну. В результате в штате вспыхнули бои, которые прекратились в 1949 году. Тогда под эгидой ООН Джамму и Кашмир был разделен две части, одна из которых отошла Пакистану, а другая Индии. В штате Джамму и Кашмир нет оформленной границы, которая до сих пор проходит по линии демаркации 1949 года.

Конфликты между Индией и Пакистаном продолжаются на всём протяжении разделения этих государств после освобождения от британского колониального правления, напомнил в беседе с RT Аждар Куртов.