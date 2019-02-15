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Признание экс-замдиректора ФБР: Минюст всерьез обсуждал варианты смещения Трампа – CBS

15 февраля 2019, 03:54  •  50 • В мире
Отстранение Дональда Трампа от должности при помощи 25-й поправки к конституции США обсуждали в Министерстве юстиции в 2017 году. Об этом со слов бывшего замглавы ФБР Эндрю Маккейба рассказал журналист телеканала CBS Скотт Пелли.
Возможность отстранения Дональда Трампа от должности президента США весной 2017 года активно обсуждалась в Министерстве юстиции. Предполагалось для этого использовать 25-ю поправку к американской конституции, которая гласит, что вице-президент и большинство членов правительства могут начать процедуру отстранение президента, если будет понятно, что тот не может исполнять свои обязанности.
Об этом в эфире телеканала CBS рассказал журналист Скотт Пелли, ссылаясь на интервью бывшего замглавы Федерального Бюро расследований Эндрю Маккейб. Само интервью будет показано CBS в воскресенье, 17 февраля.
Чиновники Минюста пытались понять, на кого они смогут опираться, если попытаются начать процедуру отстранения Трампа. По словам Маккейба, эта идея овладела умами министерских чинов после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Тогда в Минюсте пытались понять, было ли это продиктовано желанием Трампа помешать ходу так называемого "российского расследования и не является ли это подтверждением тезиса о том, что "Трамп – агент Кремля".

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