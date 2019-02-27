«Прийти к компромиссу»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Москве

В среду, 27 февраля, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, совершенствование системы «деконфликтинга» в Сирии, а также проблему палестино-израильского урегулирования. Кроме того, по мнению экспертов, будут затронуты актуальные вопросы двусторонних связей: заключение соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и ЕАЭС и взаимодействие двух стран в сфере туризма.

В Москве 27 февраля пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибудет в РФ с рабочим визитом.

Российская сторона подтвердила подготовку к предстоящему саммиту. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, ситуацию на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии.

Изначально встреча планировалась на 21 февраля, информацию о предстоящем саммите подтвердили тогда обе стороны.

Однако накануне переговоров Нетаньяху перенёс свой визит по внутриполитическим причинам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Позже стало известно, что планы израильского премьера изменились в связи с подготовкой к парламентским выборам, которые пройдут в Израиле 9 апреля 2019 года.

Визит Нетаньяху в Москву станет его первой официальной встречей с Путиным после трагедии с российским самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20 в небе над Сирией в сентябре 2018-го.

«Смягчить реакцию Москвы»

Премьер-министр Израиля собирается обсудить с Владимиром Путиным совершенствование системы «деконфликтинга» в Сирии. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил 24 февраля в ходе еженедельного заседания правительства.

«Мы также обсудим усиление механизма координации между военными России и Израиля с целью сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Механизм «деконфликтинга» между военными России и Израиля осуществляется с осени 2015 года. В его основу входит линия оперативной связи между российской авиабазой Хмеймим в Сирии и израильским командно-штабным комплексом «Кирия» в Тель-Авиве.

Необходимость укрепления координации между российскими и израильскими военнослужащими во избежание инцидентов и столкновений стала очевидной после крушения самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20 ВКС РФ.

Напомним, 17 сентября прошлого года из-за действий истребителей F-16 израильских ВВС в небе над Сирией российский самолёт Ил-20 потерпел крушение, в результате погибли все 15 членов экипажа.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на специальном брифинге МО об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В Москве ответственность за произошедшее возложили на Израиль, который свою вину не признал. Президент России сообщил о намерении усилить меры обеспечения безопасности российских военных в САР. В октябре в Сирию были поставлены три дивизиона модернизированных зенитно-ракетных комплекса С-300.

В интервью RT член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян рассказал, что Нетаньяху на предстоящих переговорах с Путиным попытается разрядить напряжённость между странами, которая возникла после крушения российского самолёта.

«Израиль хочет смягчить реакцию Москвы из-за сбитого Ил-20, прийти к компромиссу, выработать определённую схему взаимодействия в воздушном пространстве, чтобы не мешать друг другу. Но даже в этом аспекте Тель-Авив исходит из своей выгоды, так как он слаб против российских систем ПВО», — отмечает Степанян.

По мнению эксперта Института Ближнего ВостокаСергея Балмасова, Нетаньяху может попробовать договориться с Путиным о нерасширении поставок ЗРК С-300 в Сирию.

«Это дало бы Израилю гарантию, что его военнослужащие и военная техника не пострадают в ходе последующих налётов на проиранские формирования», — сообщил эксперт в беседе с RT.

Иранский вопрос

Премьер-министр Израиля также заявил о желании обсудить на предстоящей встрече с Путиным военное присутствие Ирана в САР. Об этом он сообщил в ходе еженедельного заседания правительства 24 февраля.

«Я буду обсуждать с ним (президентом России. — RT) развитие событий в регионе и иранскую агрессию», — приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Ранее израильский премьер отметил, что «важно продолжить противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии».

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

© Sergei Chirikov/Pool

Напомним, взаимоотношения Ирана и Израиля особенно обострились в конце сентября. Тель-Авив обвинил Тегеран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. В свою очередь, иранская сторона выступила с требованием к Израилю признать наличие ядерного арсенала у страны и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои секретные объекты.

Араик Степанян считает, что Израиль вместе с США и Саудовской Аравией уже принял решение о продолжении эскалации конфликта с Тегераном, а с Россией израильская сторона попробует договориться о невмешательстве.

«Тель-Авив хочет договориться с Москвой, чтобы она не помогала Ирану или не вмешивалась, когда израильская сторона будет бомбить иранские военные объекты в САР, — сообщил Степанян. — Однако Нетаньяху вряд ли сможет прийти к соглашению с Россией по этому вопросу».

При этом, по мнению эксперта, если бы Тель-Авив согласился на переговоры с Тегераном по урегулированию конфликта между странами, то Москва могла бы стать посредником в таком диалоге.

Старший научный сотрудникотдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис разделяет мнение о том, что Нетаньяху в ходе предстоящей встречи будет просить президента России оказать давление на иранских партнёров.

«Израильский премьер будет добиваться, чтобы Иран если не ушёл с территории Сирии, то по крайней мере на данном этапе максимально отодвинулся от израильских границ», — заявил Марьясис.

По его словам, Москва готова сделать необходимые шаги для нормализации обстановки в регионе, но только при соблюдении интересов всех сторон.

Столичный статус

На встрече Путина и Нетаньяху будет также обсуждаться вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта.

Обострение ситуации в регионе началось после того, как 6 декабря 2017 года Трамп заявил о переносе посольства США в Иерусалим, а также признал город столицей Израиля. Спустя два дня израильтяне и палестинцы обменялись ракетными ударами.

Посольство США в Иерусалиме

AFP

© AHMAD GHARABLI

Позже в российском МИД заявляли, что в вопросе статуса Иерусалима придерживаются решений ООН.

«Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства», — говорится в сообщении.

Летом того же года израильские власти предложили России перенести посольство в Иерусалим. Однако Москва заявила, что не будет этого делать, пока стороны не уладят конфликт.

По мнению Араика Степаняна, на предстоящей встрече с Путиным Нетаньяху попытается убедить российского президента признать Иерусалим столицей Израиля.

«Однако Россия не склонна разделять такую позицию, наша страна придерживается нейтралитета. РФ убеждена, что решение по палестино-израильскому вопросу должно быть обоюдовыгодным», — заявил Степанян.

Сергей Балмасов также считает, что российская сторона не поддержит Израиль в вопросе политического статуса Иерусалима.

«Путин не поддастся на возможную провокацию со стороны Нетаньяху. У Тель-Авива нет таких рычагов, которые заставили бы Москву признать Иерусалим столицей Израиля», — полагает эксперт.

«Инструмент предвыборной борьбы»

Переговоры в Москве пройдут в преддверии апрельских парламентских выборов в Израиле. Положение Нетаньяху внутри страны достаточно сложное. В последнее время он подвергается серьёзному давлению: жену премьера подозревают в коррупции, а политические соперники объявили о своём объединении.

По мнению Степаняна, израильский премьер-министр намеревается превратить встречу с Путиным в одну из «акций» своей предвыборной кампании.

«Предстоящие переговоры могут послужить инструментом, с помощью которого Нетаньяху попытается урегулировать внутриполитическое напряжение», — отмечает эксперт.

Такую вероятность не исключает и Дмитрий Марьясис.

«Премьеру Израиля достаточно самого факта, что он общается с Россией и смог организовать с ней хорошие рабочие отношения. Конечно, он будет это всячески рекламировать и на этом играть», — рассказал Марьясис.

Однако Сергей Балмасов считает, что то, насколько Нетаньяху сможет использовать встречу с Путиным в своей внутриполитической борьбе, будет зависеть от результатов встречи.

«Чтобы получить серьёзный бонус в предвыборной гонке, израильскому премьеру надо представить на переговорах серьёзные предложения», — заявил эксперт.

«Разморозить переговоры»

По мнению аналитиков, лидеры двух стран могут затронуть и вопрос заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Израилем и ЕАЭС.

«Процесс подписания соглашения о зоне свободной торговли был приостановлен после трагедии с Ил-20. Сейчас Нетаньяху попытается разморозить эти переговоры, дать им новый толчок, потому что экономически Израилю это очень выгодно», — отмечает Степанян.

Напомним, что обсуждения по созданию ЗСТ ведутся с 2016 года, однако соглашение пока не было заключено. В его рамках, как отмечают аналитики, стороны смогли бы снять торговые пошлины на многие товары и расширить ассортимент поставок.

«Страны не первый год занимаются этим документом и, возможно, поговорят о нём на встрече, чтобы ускорить процесс его подписания», — сообщил Марьясис.

Помимо торгово-экономического сотрудничества, в повестке встречи заявлено и гуманитарное взаимодействие. Араик Степанян считает, что стороны обсудят координацию в сфере туризма, так как напряжение между государствами отразилось и на этой важной для Израиля отрасли.

«Россияне побаиваются ехать в Израиль, Тель-Авив хочет вернуть их доверие», — заключил эксперт.

После гибели Ил-20 турпоток из России в Израиль заметно сократился. Однако российские туристы для Тель-Авива — немалая статья доходов. Нетаньяху заинтересован в решении этого вопроса и может попросить Путина помочь в нормализации обстановки, считает эксперт.