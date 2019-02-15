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ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России
15 февраля 2019, 19:54 • 77 • Украина
Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России по потере активов в Крыму. Об этом говорится на сайте финансового учреждения.
РИА Новости
«Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за экспроприацию в полном объёме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ПриватБанк настаивает на компенсации в размере $1 млрд.
В ноябре 2018 года украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России о взыскании $1,3 млрд в связи с утерей своих активов в Крыму. Отмечалось, что «после получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнёт предпринимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
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