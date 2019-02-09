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Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
09 февраля 2019, 04:54 • 28 • В мире
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США Джон Ричардсон заявил, что американцы постараются ограничить действия РФ в акватории Черного моря. Он раскрыл карты Вашингтона в ходе конференции в Atlantic Council. Отвечая на вопрос по поводу России, он сказал, что пришло время "нанести удар первыми".
Американские ВМС намерены ограничить действия России в Черном море, заявил адмирал Джон Ричардсон.
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США на конференции в Atlantic Council заявил, что для того чтобы дать отпор России, следует действовать превентивно. В частности, отметил главком ВМС США, пришло время "нанести удар первыми", сообщает Business Insider.
При этом американский адмирал сделал упор на том, что США стоит также нарастить влияние в Черноморском регионе.
В частности, можно увеличить число военных маневров стран-союзников в Черном море, пояснил Ричардсон.
Кроме того, добавил он, России следует не забывать об американских системах ПРО Aegis Ashore. Данные системы, указал главком американских ВМС, развернуты в Румынии.
31 января сообщалось, что США и ЕС изучат дополнительные меры против России из-за событий в Керченском проливе. По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, они могут быть предприняты, если Москва не вернет украинских моряков и продолжит настаивать на контроле над проливом, напоминают "Известия".
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