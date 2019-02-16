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Принц Уэльский на Острове свободы: Наследник Британского престола совершит исторический визит на Кубу

16 февраля 2019, 09:09  •  84 • Политика
Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла планируют в марте текущего года посетить Кубу. Принц и герцогиня станут первыми членами королевской семьи Великобритании, которые почтят своим визитом островное государство.
Визит на Кубу запланирован в рамках так называемого Карибского тура принца Чарльза. Он продлится с 17 по 29 марта.
В ходе данной серии поездок наследный принц и его супруга также посетят такие островные государства региона, как Невис и Гренада, Сент-Люсия, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины и Сент-Китс.
На Острове свободы принц Чарльз и герцогиня Камилла пробудут с 24 по 27 марта. В программу их визита входит посещение британского посольства, встреча с молодыми кубинскими бизнесменами, посещение звукозаписывающей студии и приём у посла Соединённого Королевства. Также члены королевской семьи встретятся с группой местных автолюбителей - владельцев британских машин классических марок.

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