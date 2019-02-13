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Приглашение на митинг приравняли к стакану водки
13 февраля 2019, 20:54 • 122 • В России
Впервые в России завели дело за вовлечение детей в несанкционированные политические акции. Дело административное - организатору митинга, калининградскому «навальнисту» Ивану Лузину грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей или арест до 15 суток.
По данным следствия, 7 февраля Лузин устроил в своем городе пикет и подбил участвовать в нем двух школьниц, которые встали на площади с политическими плакатами и с заклеенным скотчем ртами. Поскольку акция была заведомо несогласованная, продлилась она от силы пару десятков секунд, после чего всех участников доставили в отделение (несовершеннолетних отпустили сразу после составления протокола).
Словом, заезженный сюжет. На весь Калининград, похоже, не нашлось больше одного «здорового лба», готового расшибиться об стенку правоохранительной системы. И устроитель сходки, ничтоже сумняшеся, взял «на дело» 16-летних девчонок. Похоже, даже не объяснив им, что акция незаконная и уж, конечно, не поставив об этом в известность родителей школьниц.
Похожих случаев в последнее время было много. Собственно потому и пришлось принимать отдельный закон (подписан 28 декабря 2018 года), что стало общим местом у уличных оппозицонеров пудрить мозги «школоте» (с помощью "Ютуба", чатиков, мемов) и затем эксплуатировать ее в своих целях. Подростки служат неплохим прикрытием для взрослых провокаторов. Опять же, можно потом кричать со всех углов о "кровавом режиме" - мол, что творится: омоновцы уже школьников, прогуливающих уроки, в автозаки кидают.
Однако, административка политпровокаторам выглядит не столько суровым наказанием, сколько профилактикой. Как и запрет на угощение несовершеннолетних сигаретами или алкоголем, например. Вырастут - сами разберутся где и за кого митинговать. Практика показывает, что с возрастом мозгов у молодежи обычно все-таки прибавляется.
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