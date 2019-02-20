Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО

Россия не сможет долго противостоять силам НАТО в случае затяжной глобальной войны, потому что Североатлантический альянс располагает гораздо большим количеством авиации. Об этом военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков написал в своей статье для «Военно-промышленного курьера», сообщает ФАН.

ВКС России, тем не менее, могут в теории успешно противостоять войскам НАТО в условиях локальной войны на территории третьей страны — например, Сирии или Афганистана.

По словам эксперта, США и их союзники могут создать воздушную группировку численностью до 2,5 тыс. самолетов, из которых 600 единиц — беспилотные летательные аппараты, полторы тысячи вертолетов, и 1,3 тыс. — боевые самолеты разных моделей. Кроме того, американцы и НАТО могут в боях применить единовременно до 2 тыс. крылатых ракет.

Подобная армада может быть задействована «в случае воздушной кампании от двух-трех недель до двух месяцев и более». Сивков подчеркнул, что для Российской Федерации ключевое условие успешного участия в подобных локальных конфликтах — создание «всевысотного радиолокационного поля» и его устойчивость в боях.

Отдельное внимание, уверен доктор военных наук, нужно обратить на средства радиоэлектронной борьбы и «меры оперативной маскировки». Российские ВКС оснащены ко всему прочему достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, передает НСН.

Даже если Россия будет проигрывать НАТО в воздухе, то у Москвы всегда остается вариант с применением ядерного оружия — тактического либо стратегического, добавил эксперт.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков регулярно публикует статьи с аналитикой на тему вероятных глобальных военных конфликтов, порой заявляя о проектах вроде ядерного удара по геофизическим зонам на территории Северной Америки.

По мнению Сивкова, России не следует соревноваться с США по количеству ядерного оружия. Вместо этого, считает эксперт, российским военным следует создать ядерные заряды калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США», — написал эксперт.

Среди таких зон Сивков назвал Йеллоустоунский супервулкан, а также разломы тихоокеанского побережья. Эксперт утверждает, что если нанести по ним ядерные удары, то это «гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту». Он заключил, что

наличие у России подобных вооружений «снова сделает масштабную ядерную войну иррациональной».

Спустя некоторое время Сивков обрисовал контуры возможной ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. «Важно именно уничтожение, а не нанесение неприемлемого ущерба, поскольку его размер меняется в зависимости от ситуации в мире и в самих США», — подчеркнул он. Сивков полагает, что России необходимо наращивать свои вооружения — «супероружие с боеголовками мощностью порядка 100 Мт». Он добавил, что главным признаком вероятной подготовки США к ядерному удару по России может быть отзыв посла и сотрудников американской дипмиссии из Москвы.

Стоит отметить, что в середине осени 2018 года президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что политика российского государства не предполагает нанесение превентивного ядерного удара. Путин подчеркнул, что российская сторона будет применять ядерное оружие, только если получит доказательства удара по территории России. Однако в таком случае, по словам Путина, предполагаемый агрессор «просто сдохнет».

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заверил Путин.