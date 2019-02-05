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Придерживаюсь веры в Христа: Что написал Мадуро в письме Папе Римскому
05 февраля 2019, 00:09 • 26 • В мире
Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил в Ватикан письмо, в котором он просит Папу Римского Франциска "оказать помощь на пути к диалогу" ради того, чтобы разрешить кризис в стране. "Придерживаюсь веры в Христа", - пишет Мадуро.
Госсекретарь Святого Престола Пьетро Паролин сообщил журналистам, что в письме, направленном Папе Римскому Франциску президент Венесуэлы Николас Мадуро просит оказать содействие диалогу, который бы помог разрешить кризисную ситуацию в стране.
Об этом сообщили несколько СМИ, представители которых сопровождают понтифика в поездке по ОАЭ.
Сам же Франциск, возвращаясь из поездки по Панаме, заявлял, что его страшит "возможность кровопролития в Венесуэле". По его словам, он является пастырем всем венесуэльским католикам и выступает за их интересы.
О том, что в адрес Святого Престола было отправлено письмо, Николас Мадуро рассказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 и заявил, что направил письмо Папе Франциску, в котором "попросил его о помощи в процессе облегчения и усиления диалога".
"Я прошу Папу Римского использовать все свои силы и волю, чтобы помочь нам на пути диалога. Надеемся получить положительный ответ", - цитирует заявление Мадуро "РИА Новости".
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