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«Президент бряцает оружием»: в конгрессе США исключили вариант военной интервенции в Венесуэлу

14 февраля 2019, 01:39  •  66 • В мире
Глава комитета нижней палаты конгресса США по иностранным делам Элиот Энгель заявил о том, что военное вмешательство в венесуэльский кризис невозможно. По словам политика, у него вызывает обеспокоенность «бряцание оружием», которое позволяет себе Дональд Трамп в сложившейся ситуации. Энгель напомнил, что именно конгресс решает, где и когда использовать армию США, и выразил уверенность, что парламент не поддержит интервенцию в латиноамериканское государство. В свою очередь, присутствовавший на заседании комитета спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс назвал «ужасной идеей» возможную передачу вооружения оппозиции в Боливарианской Республике. Эксперты полагают, что Соединённые Штаты постараются избежать применения военной силы, используя иные способы давления на легитимные власти Венесуэлы.
 
AFP © Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
 

Конгресс США не поддержит военное вмешательство страны в ситуацию в Венесуэле, заявил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель.

«То, что президент бряцает оружием, и его намёки на то, что вариант американского военного вмешательства не исключается, вызывает у меня обеспокоенность, — заявил представитель Демократической партии в ходе заседания комитета. — Всем, кто нас видит, хочу дать понять: вариант военного вмешательства США невозможен».

«Конгресс решает, где и когда использовать американские вооружённые силы по всему миру, и конгресс не поддержит военную интервенцию в Венесуэлу», — подчеркнул Энгель.

"I want to make clear to our witnesses and to everyone else watching: U.S. military intervention is not an option."
Watch/read Chairman @RepEliotEngel's full opening remarks at #HFAC's hearing on #Venezuela: https://t.co/b0MwBMBpe1pic.twitter.com/ZQfe4HWeVY

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) February 13, 2019

При этом он поддержал признание «временным президентом» Венесуэлы лидера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Однако в ходе своего выступления председатель внешнеполитического комитета нижней палаты конгресса отметил, что введённые Соединёнными Штатам санкции против государственной нефтегазовой компании PDVSA могут иметь негативные последствия.

«Что касается новых санкций против PDVSA, я понимаю необходимость оказания давления на Мадуро, однако Белый дом должен взвесить потенциальные последствия, которые эти санкции могут повлечь для венесуэльского народа, если Мадуро не покинет свой пост в ближайшие недели», — заявил Энгель.

В свою очередь, присутствовавший на заседании комитета спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, отвечая на соответствующий вопрос одного из конгрессменов, констатировал, что Вашингтон не имеет должных оснований для военной интервенции в качестве метода разрешения венесуэльского кризиса. Он также сообщил, что Соединённые Штаты не наращивали своё военное присутствие в Колумбии.

При этом Абрамс назвал возможное вооружение оппозиционных сил в Венесуэле «ужасной идеей» и призвал армию Боливарианской Республики поддержать Гуаидо.

Абрамс также сообщил, что США проводят консультации с российской стороной по урегулированию ситуации в Венесуэле, однако к каким-либо результатам эти контакты пока не привели. В частности, накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Майком Помпео.

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По сообщению пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, Лавров предостерёг Вашингтон от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие. В свою очередь, в Госдепе отметили, что «мирный переход к демократии» в латиноамериканской республике «отвечает интересам как США, так и России».

Напомним, возможность применения вооружённых сил для урегулирования венесуэльского кризиса ранее не исключали как президент США Дональд Трамп, так и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, заявивший, что он сделает «всё необходимое,.. чтобы спасти человеческие жизни».

В ответ конгрессмен-демократ Ро Ханна предостерёг Гуаидо от попыток добиться военного вмешательства Соединённых Штатов в ситуацию в латиноамериканской стране. Он подчеркнул, что решение о военном вмешательстве в тот или иной конфликт принимает не президент, не Минобороны, не военные лоббисты, а конгресс.

Only Congress has the power to decide if the U.S. should be involved in military conflicts.

Not the President.

Not neoconservative defense department officials.

Not defense contractor lobbyists.

Only Congress.

— Ro Khanna (@RoKhanna) 10 февраля 2019 г.

Аналогичную точку зрения глава внешнеполитического комитета нижней палаты конгресса Энгель неделю назад высказывал в беседе с назначенным оппозицией временным поверенным в делах Венесуэлы в США Карлосом Веккьо. Тогда конгрессмен также резко выступил против возможной военной интервенции в боливарианскую республику.

Добавим, что члены комитета палаты представителей по иностранным делам 13 февраля также провели в Вашингтоне переговоры с колумбийской делегацией во главе с президентом этой латиноамериканской страны Иваном Дуке, который одним из первых поддержал Гуаидо.

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На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в намерении оккупировать страну и завладеть её природными ресурсами, а также обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в легкомысленном отношении к политике.

«Этому человеку, который считает, что политика является игрой и что он может нарушать Конституцию и законы как ему угодно, рано или поздно придётся предстать перед правосудием и законом», — заявил Мадуро ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

Сирийский вариант или «оранжевая революция»

По словам профессора НИУ ВШЭ, политолога Олега Матвейчева, прежде чем применять какие-либо войска, американские власти постараются использовать все иные способы давления на легитимное правительство Венесуэлы.

«Не очень понятно, кому оказывать военную помощь. В Сирии, например, были какие-то повстанцы, то тут такого нет, и просто объявлять войну, начинать какое-то вторжение без серьёзного повода невозможно. Такая военная интервенция выглядела бы очевидным нарушением международного права со стороны США. Так что они будут заливать эту ситуацию деньгами», — полагает эксперт.

Собеседник RT также не исключил, что в Вашингтоне могут блокировать вывоз нефти из Венесуэлы и поставки определённых продуктов в страну. Однако в этом случае другие международные игроки и союзники Каракаса вполне могут помешать полной блокаде республики, отметил Матвейчев.

В свою очередь, доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко выразил мнение, что осуществить интервенцию в Венесуэлу не так просто, как может показаться.

«Для этого надо иметь развёрнутую систему баз в регионе. Единственный возможный для США союзник — Колумбия, на территории которой можно развернуть такие войска. Для этого нужна необходимая подготовка не менее 2—3 месяцев, чтобы создать соответствующую группировку для полномасштабного вторжения», — заявил он.

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В качестве примера политолог привёл подготовку ко вторжению в Ирак в 2003 году, на которую американцы потратили семь месяцев. Таким образом, если властям США удастся договориться с конгрессом и речь всё же зайдёт о военном вторжении, то им понадобится несколько месяцев для развёртывания необходимой группировки.

«Могут ли американцы сделать это чужими руками? Учитывая, что союзников у них тут немного (кроме Колумбии, армия которой достаточно слаба), единственное, что могут сделать американцы — пойти на сирийский вариант», — отметил Фененко.

«То есть вооружить оппозицию, попытаться создать какой-то гражданский конфликт и затем в него вмешаться. Здесь всё зависит от того, насколько армия сохранит верность правительству Мадуро», — добавил эксперт.

Однако на данном этапе, как заявляли высокопоставленные представители конгресса, речи о вооружении оппозиции не идёт. В заключение Фененко не исключил также варианта «оранжевой революции», когда Мадуро «банально испугается применить силу для подавления волнений и попытается уйти, передав власть переходному правительству».

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