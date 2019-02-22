Претендентки на Евровидение от Украины ответили на вопрос о Крыме

Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать», — сказала Мария в эфире телеканала ATR.

По её словам, «умные люди» самостоятельно смогут сделать вывод относительно того, частью какой страны является полуостров.

В свою очередь, её сестра Анна добавила, что Украина Крым «потеряла».

«Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — заключила она.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киеву стоит отказаться от участия в Евровидении из-за политики Москвы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.