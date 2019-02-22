Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МВД Украины объявило о создании единой системы авиационной безопасности
Бедных россиян могут посчитать по-новому (Анжелина Проскурина)
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовал...
Ющенко посоветовал вернуть Крым и Донбасс "методом самураев"
Главная / Украина

Претендентки на Евровидение от Украины ответили на вопрос о Крыме

22 февраля 2019, 20:54  •  150 • Украина
Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.
 
© annamariashow.com
 

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать», — сказала Мария в эфире телеканала ATR.

По её словам, «умные люди» самостоятельно смогут сделать вывод относительно того, частью какой страны является полуостров.

В свою очередь, её сестра Анна добавила, что Украина Крым «потеряла».

«Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — заключила она.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Киеву стоит отказаться от участия в Евровидении из-за политики Москвы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


150
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 11:09
В ОБСЕ заявили о пристальном внимании к ситуации с УПЦ на Украине
22 февраля 2019, 07:54
Голы Жиру и Перишича, поражения «Шахтёра» и БАТЭ, шесть удалений: чем запомнились ответные матчи 1/16 финала ЛЕ
22 февраля 2019, 20:54
«Хроническая болезнь Украины»: в США напомнили Киеву об отсутствии успехов в борьбе с коррупцией
Загрузка...
22 февраля 2019, 17:39
В Генпрокуратуре Украины назвали сумму конфискованных у окружения Януковича средств
22 февраля 2019, 20:54
МВД Украины объявило о создании единой системы авиационной безопасности
22 февраля 2019, 14:24
В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по запросу Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
22 февраля 2019, 01:24
«Решили продолжить уничтожение страны»: в России ответили на намерение Украины растор...
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Кас...
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за свои...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.