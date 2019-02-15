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Престарелый поручик Ржевский, которому иногда "перепадает": Журналистка описала роль США в мире

15 февраля 2019, 23:24  •  108 • Политика
Как считает журналистка Ирина Алкснис, США на мировой арене сейчас больше всего напоминают поручика Ржевского 30 лет спустя: престарелый скабрезник, которому время от времени "перепадает" от старых пассий, питающих к нему ностальгическую привязанность.
Нынешняя внешняя политика США напоминает старый анекдот про секрет успеха поручика Ржевского у женщин. Так считает обозреватель "РИА Новости" Ирина Алкснис.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон согласился признать Хуана Гуайдо "временным президентом Венесуэлы", так как политик пообещал им, что венесуэльская армия мгновенно перейдёт на сторону оппозиции и действующий глава государства Николас Мадуро падёт сам собой.
Как отметила Алкснис, можно долго смеяться над предложением Ржевского "впендюрить", однако не стоит забывать, что у поручика был ряд других факторов:
  • мужское обаяние;
  • привлекательность и хорошая физическая форма мужчины в гусарском мундире;
  • компенсирующее медвежьи манеры поручика ожидание удовольствия.
Именно поэтому Ржевский реже "получал по морде". США же можно назвать поручиком Ржевским 30 лет спустя: скабрезный немолодой мужик, пускающий слюни на молоденьких, у которого есть проблемы с эрекцией. Девушкам нет нужды терпеть его хамство.
"Нет, постаревшему поручику по-прежнему время от времени перепадает. В основном от старых пассий, питающих к нему ностальгическую привязанность. И это позволяет ему чувствовать, что он по-прежнему ого-го, и не особо задумываться, что как-то в последнее время давать по морде ему стали куда чаще", - резюмировала она, описывая роль Вашингтона в мире.

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