Пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича

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Бывший лидер Украины Виктор Янукович выступает с заявлением для прессы. Как ожидается, экс-президент прокомментирует решение Оболонского районного суда Киева, который заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, а также даст оценку состоянию украинской политики. Его адвокат Александр Горошинский отметил, что, «возможно, будут и сюрпризы». RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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