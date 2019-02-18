Премьер Польши обиделся на Нетаньяху, обвинившего поляков в сотрудничестве с нацистами - СМИ

Как заявили СМИ, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим, обидевшись на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего поляков в сотрудничестве с нацистами.

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий принял решение отменить свой визит в Израиль. Об этом сообщили представители канцелярии премьер-министра.

19 февраля в Иерусалиме должна состояться встреча представителей израильской стороны и стран, входящих в так называемую "Вышеградскую группу".

Однако Моравецкий пересмотрел планы. Вместо него Варшаву на переговорах будет представлять польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Как передает телеканал TVP Info, Моравецкий якобы отменил свой визит из-за слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о сотрудничестве поляков с нацистами.