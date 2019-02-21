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Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»

21 февраля 2019, 15:54  •  243 • Война
Безумцы толкают Киев и Тбилиси в пропасть войны
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посоветовал Украине использовать «хорватский сценарий» для возвращения Донбасса, а Грузии – для возвращения Южной Осетии и Абхазии.
«У нас были две модели их освобождения. Одна – с помощью военной и полицейской операции, и ещё одна – с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединённых Наций, и решительного участия Америки благодаря генералу Жаку-Полю Кляйну в мирной реинтеграции Восточной Славонии», – заявил Пленкович.
Пленкович отметил, что для скорейшего окончания вооружённого конфликта в Донбассе следует перенять именно «хорватский опыт деоккупации территорий», а ещё «задействовать дипломатические средства и политическое давление на Россию». Вместе с тем он признал, что ситуация на Украине и в Грузии достаточно сложная, поэтому не приходится рассчитывать на быстрый результат.
«Учитывая такой сложный контекст ситуации на Украине, а также в Грузии, я считаю, что данный опыт, опирающийся на средства дипломатии, политики давления, очень продолжительного по времени, но поддерживаемого процесса, на самом деле привёл к реинтеграции территории. На это потребовалось время. Это было непросто. Это было очень сложно. Я думаю, что у нас в стране до сих пор есть люди, которые по-настоящему недовольны этим процессом»,
– добавил А. Пленкович.
Премьер-министр Хорватии мог бы и не напоминать, Киев и без этого давно мечтает устроить «хорватский сценарий» для жителей Донбасса, украинских политиков останавливает лишь непосредственная близость России.
«В понимании Киева, «хорватский сценарий» – это полномасштабная военная операция против республик Донбасса. Однако реализация этого плана вызывает больше вопросов, чем ответов. Для Украины подобный сценарий категорически неприемлем по одной простой причине: такой вариант восстановления контроля над неподконтрольными территориями предполагает не мир, а войну, причём гражданскую»,
– прокомментировал выступление Пленковича в Мюнхене украинский политолог Павел Рудяков.
«Если сегодня кто-то на Украине, глядя на результаты хорватских операций «Блеск» и «Буря», когда земли, очищенные от сербов, вернулись в состав Хорватии, подумывает о том, чтобы повторить подобное с Донбассом, то ему надо протрезветь. За двадцать лет мир очень изменился.
Если Республика Сербская Краина имела слабую армию, то защитники Донбасса уже убедительно продемонстрировали и силу своей военной организации, и решимость отстоять свою землю. Если в 1995 г. военные действия Хорватии поддержали Германия и США, то сегодня эти и другие западные державы связаны единогласно принятой 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 Совета Безопасности ООН, неотъемлемой составной частью которой являются «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», а также Декларация президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ в поддержку данного «Комплекса мер».
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И, наконец, Республика Сербская Краина не получила никакой поддержки извне (перед хорватской армией расступились даже миротворческие силы) и была брошена на произвол судьбы. Однако, если какой-то безумец в Киеве вообразит, что подобное может повториться сегодня с Донбассом, он здорово просчитается. А вместе с ним просчитается вся Украина»,
– считает доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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