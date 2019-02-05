Представительная делегация из Великобритании посетит Крым впервые с 2014 года – Аксенов

В 2019 году Республику Крым планирует посетить представительная делегация из Великобритании, в состав которой войдут политики, эксперты и представители бизнеса. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов

Делегацию из примерно 15 политиков, экспертов и представителей бизнеса из Великобритании планируют принять в этом году в Республике Крым.

По словам Сергея Аксенова, с 2014 года это будет первая представительная делегация, которая посетит полуостров. Все гости станут участниками V Ялтинского международного экономического форума, который пройдет в апреле 2019 года. Британцы надеются наладить торговые связи с республиков.

Возглавит делегацию депутат Европейского парламента Билл Этридж, который побывал в Крыму в прошлом году.

"В Крым британцы приезжали и все эти годы, однако полуостров они посещали по отдельности, а не в составе делегации", - заявил Аксенов в интервью газете "Известия".