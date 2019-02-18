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Председатель ОБСЕ недоволен героизацией Бандеры на Украине
18 февраля 2019, 06:39 • 76 • Политика
Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак недоволен попытками героизации Степана Бандеры на Украине.
Власти Словакии обеспокоены укреплением национализма на Украине. Об этом заявил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который провел переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
Недовольство дипломата также вызвали настойчивые попытки властей Украины героизировать Степана Бандеру. В связи с этим Климкин и Лайчак договорились о том, что данной проблеме уделят внимание словацкие и украинские историки.
"Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность… в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры", - приводит заявление МИД Словакии РИА Новости.
Напомним, ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак потребовал от Киева обеспечить присутствие на президентских выборах наблюдателей от всех заинтересованных стран, включая и Россию.
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