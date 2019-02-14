PRC: Больше всего люди боятся изменения климата, терроризма и киберпреступности

А вот «российскую угрозу» на первое место ставят только поляки

По данным опроса, проведённого американским научно-исследовательским центром Pew Research Center (PRC) в 26 странах, самыми большими угрозами большинство людей считает изменение климата, терроризм и киберпреступность.

Исследование PRC главных мировых угроз

Люди во всём мире согласны с тем, что изменение климата представляет серьёзный риск для их стран – в 13 странах из 26-ти изменение климата назвали главной международной угрозой.

Более всего обеспокоены проблемами и последствиями изменения климата в Греции – в этой стране 90% опрошенных поставили эту проблему на первое место. В Южной Корее 86% респондентов назвали глобальное потепление угрозой человечеству, во Франции – 83%, в Испании – 81%. Меньше всего этот вопрос волнует израильтян (38%), граждан Нигерии (41%) и России (43%).

«Но глобальное потепление – это лишь одна из многих проблем. Вторая – терроризм, особенно со стороны исламской экстремистской группировки, известной как [запрещённая в России - Ред.] ИГИЛ. В восьми из опрошенных стран, включая Италию, Францию, Индонезию и Нигерию, ИГИЛ рассматривается как главная угроза»,

– сообщает отчёт, опубликованный на сайте научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC).

Во Франции 82% респондентов назвали терроризм главной угрозой, в Тунисе и Индонезии – по 80%, в Италии – 80%. Меньше всего эта проблема беспокоит жителей Мексики (34%) и Южной Африки (43%). В основном во всех странах, где проводился опрос, 60-70% респондентов назвали ИГИЛ угрозой безопасности .

Кроме терроризма основной угрозой человечеству были названы кибератаки. Население четырёх стран, в том числе Японии и Соединённых Штатов, рассматривают кибератаки как свою главную международную проблему . Так, в Японии и в Южной Корее 81% опрошенных считают киберпреступность серьёзной угрозой, в США – 74%, в Нидерландах – 72%. Менее всего волнует эта проблема население Венгрии (35%) и России (36%).

Исследование PRC главных мировых угроз

И только в Польше главной мировой угрозой видят… Россию – 65% респондентов в этой стране обеспокоены растущим влиянием РФ. В США видят угрозу в России 50% опрошенных. Во всех остальных странах число тех, кто обеспокоен ростом влияния России на мировые процессы, не превышает 40%. Меньше всего переживают по этому поводу в Италии (20%), Венгрии (26%), Израиле (28%).

При этом растёт (по сравнению с опросами 2013 и 2017 годов) число тех, кто считает мировой угрозой США. Самый большой процент тех, кто видит угрозу в Соединённых Штатах, находится в Южной Корее (67%), в Японии (66%), в Мексике (64%) и Тунисе (61%). Меньше всего опасаются Соединённых Штатов в Израиле (15%), Венгрии (17%), Польше (18%), Италии (22%). В России 43% респондентов поставили на первое место угрозу от США.

Во время проведения опроса респонденты выражали опасения также по поводу ядерной программы Северной Кореи, но ни в одной из 26 стран не назвали это главной проблемой, а в Южной Корее свою северную соседку боятся так же, как и США. Больше всего опасаются возникновения проблем со стороны Северной Кореи в Японии (73%), меньше всего – в России (30%).

Людям в 26 странах также было предложено оценить угрозу, которую несёт международной безопасности Китай. В Южной Корее 82% опрошенных считают, что Китай действительно опасен. В Японии таких оказалось 69%, на Филиппинах 56%, в Австралии 51%. В остальных странах не видят большой угрозы в бурном развитии китайской экономики. Меньше всего опасаются Китая в Израиле (18%) и в России (20%).

«Ещё меньше людей оценивают состояние мировой экономики как свою первостепенную международную проблему, хотя она остаётся актуальной проблемой во многих странах, особенно в тех местах, где рейтинги национальной экономики являются негативными, например, в Греции и Бразилии»,

– отмечает PRC.

Состоянием мировой экономики более всего обеспокоены в Греции (88%), Южной Корее (74%), Аргентине (67%) и Бразилии (66%). Менее всего – в Польше (23%), Швеции (27%), Венгрии и Нидерландах (по 28%).

PRC отмечает, что, по сравнению с предыдущими опросами, произошли существенные изменения.

Так, например, в 2013 году 56% стран называли изменение климата главной угрозой безопасности существования человечества, в 2017 году эта цифра увеличилась до 63%, а в 2018 году – до 67%.

В 2013 году чуть менее половины опрошенных в разных странах заявили, что ядерная программа Северной Кореи представляет собой серьёзную угрозу (47%). Но в 2018 году количество стран, обеспокоенных этой проблемой выросло до 55%.

Если в 2013 году киберпреступность как угроза безопасности даже не рассматривалась, в 2017 году 54% стран назвали это важной проблемой, а в 2018-м – 61%. И, судя по всему, эта цифра будет увеличиваться с каждым годом.

Вместе с тем с 2017 года наблюдается снижение количества стран, которые считают ИГИЛ главной угрозой безопасности. Так, в Израиле в 2018 году количество респондентов, отметивших терроризм как главную угрозу безопасности, уменьшилось на 16%, в Испании – на 13%, в США – на 12%.

Взгляды на мировую экономику и Китай в качестве основных угроз остаются примерно на одном уровне с данными 2017 года.

«Наибольшее изменение настроений среди отслеживаемых глобальных угроз касается тех, кто считает мощь и влияние США главной угрозой для своих стран. В 2013 году только четверть из 22 стран считали американскую мощь серьёзной угрозой для своей страны, в 2017 году эта цифра выросла до 38%, и до 45% в 2018 году»,

– говорится в отчёте.

К числу наименее обеспокоенных стран по поводу всевозможных угроз относится Израиль, всего 47% респондентов которого считают самой большой проблемой терроризм, остальные проблемы вызывают беспокойство на уровне 30-40%. Меньше всего израильтян волнуют проблемы усиления США (15%) и России (28%). Впрочем, и Россия относится к числу самых «спокойных» стран, её жителей больше всего волнует проблема терроризма (62%).

Опросы были проведены сотрудниками Pew Research Center во время личных и телефонных бесед с 27612 людьми в 26 странах.