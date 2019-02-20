Позиция Германии по "Северному потоку - 2" заставит Брюссель смягчить условия для проекта

Руководитель социальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что 20 февраля Совет представителей стран ЕС планирует рассмотреть некий "компромиссный вариант" поправок к Газовой директиве, которая, по мнению некоторых экспертов, может сыграть такую же роль, как Третий энергопакет сыграл для "Северного потока". Перов отметил, что в настоящее время в Евросоюзе идет очень жесткая борьба по энергетическим вопросам.

Эксперт уверен, что на завтрашней встрече будут приняты какие-нибудь смягчающие обстоятельства к предложенным Брюсселем планам по российскому газопроводу. И сделано это будет, по его мнению, ради Германии, которая изначально была против применения директивы в отношении проекта. "Пока очень сложно говорить и о том, что будет представлять собой сама Газовая директива", - отметил Перов в беседе с информагентством "Экономика Сегодня".

Если условия Третьего энергопакета в итоге будут применены на "Северный поток - 2", то Россия не сможет загружать газопровод более чем на 50% от его мощности, поскольку действующие европейские нормы запрещают одной компании занимать более половины объемов газотранспортной структуры. "Вероятно, что это условие может быть смягчено – европейцы напишут здесь в итоге не 50, а 25 процентов, или меньше", - предположил эксперт, отметив, что они могут вообще отказаться от применения условий Третьего энергопакета в отношении "Северного потока - 2".

"Главным бенефициаром данного проекта является Германия, которая достаточно успешно сопротивлялась всем этим ограничениям со стороны Евросоюза", - напомнил собеседник издания, пояснив, что германской экономике нужна работа "Северного потока - 2" на полную мощность, несмотря на то, что прибыль страна будет получать при любых объемах прокачки.