Поют свой гимн: в Эстонии обвинили русских солдат в агрессии

Русские военнослужащие Вируского пехотного батальона вооруженных сил Эстонии «терроризируют» своих сослуживцев-эстонцев. Об этом заявил лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме, сообщает Eesti Ekspress.

«Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Русские солдаты терроризируют эстонских ребят, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», — подчеркнул политик.

По его словам, ранее в батальоне произошла драка между эстонцами и русскими. Однако в генеральном штабе армии Эстонии заявили, что до Хельме дошли искаженные слухи — конфликт в Вируском батальоне носил «не национальный, а бытовой характер».

Вируский пехотный батальон был сформирован в декабре 1917 года и просуществовал до 1940 года, когда Эстония была присоединена к СССР. Впоследствии 4-й батальон был сформирован заново в мае 1992 года, он входит в состав 1-й пехотной бригады ВС Эстонии и готовит резервистов для пехоты.

В последнее время Эстония увеличила свои расходы на оборону, и складывается впечатление, что она готовится к войне. Такое мнение выразил руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм. Он не стал конкретизировать, с кем именно планирует воевать прибалтийская республика, передает НСН.

Ранее американский журнал The Atlantic сообщил, что НАТО опасается, что русскоязычный город Нарва в Эстонии, который находится на границе с Россией, станет эпицентром нового конфликта. «Нарвский сценарий» сможет привести к войне и повторению «крымских событий», говорится в статье. Это может произойти,

если Москва захочет «защитить» проживающих в Нарве русских, представляющих абсолютное большинство населения, и «аннексирует» город.

Вторжение России на территорию Эстонии при этом будет иметь более серьезные последствия, нежели события 2014 года, так как эта страна — член НАТО. Эстонские чиновники уверены в том, что при таком сценарии союзники по альянсу, в особенности — США, встанут на защиту эстонской территориальной целостности.

Между тем, президент Эстонии Керсти Кальюлайд пошла на беспрецедентный шаг, переместив на время свое рабочее место из столицы в Нарву, отмечается в статье. В августе 2018 года пресса сообщала, что эстонская президент переезжает с администрацией в Нарву, чтобы показать, что «эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве и ценит его население». В Нарве 96% жителей считают себя русскими, а русский язык — родным.

«Этой осенью президент будет работать в Нарве в общей сложности один месяц с перерывами. В этот раз она проработает в Нарве десять дней. Вместе с президентом поедут чиновники канцелярии — советники, директор канцелярии, офицеры для поручений», — подчеркнули в администрации страны.

Несмотря на периодические взаимные обвинения политиков России и Эстонии в шовинизме и агрессии, в информационном пространстве раздаются и голоса разума, призывающие к умеренности и терпимости. Бурную полемику вызвали агитационные плакаты в центре Таллина, в которых в провокационной форме заявляется о национальном вопросе в Эстонии.

В понедельник, 7 января, на одной из трамвайных остановок Таллина появились плакаты, призывающие эстонцев и русских ждать трамвая по отдельности: «здесь только русские» и «siin ainult eestlased» — «здесь только эстонцы». На следующий день лидер недавно созданной партии «Эстония 200» Кристина Каллас объяснила резонансные плакаты. По ее словам, такой шаг был необходим, чтобы привлечь внимание к проблеме разобщенности русской и эстонской общин в стране.

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?» — заявила Каллас. По словам политика, эстонское общество должно обсуждать и решать возникающие перед ним проблемы, но все усилия могут пойти прахом, если не решить национальный вопрос.

С российской стороны любая агрессия в отношении стран Прибалтики отрицается властями. Президент России Владимир Путин также поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд и эстонских жителей с Днем независимости страны. Российский лидер пожелал эстонцам благополучия и успехов, передает ФАН.

«Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Эстонской Республики», — заявил президент РФ.

День независимости Эстонии отмечается 24 февраля. В этот день в 1918 году комитет спасения Эстонии провозгласил независимую и демократическую республику, воспользовавшись распадом Российской Империи, и позже — Октябрьской революцией.​​​.