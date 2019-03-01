Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Начальник сказал, что мы попадём в рай": Симоньян ответила на вопрос ...
В БПП предложили проверить источники финансирования «Батькивщины»
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о продел...
Что Трамп предложил Ким Чен Ыну
Главная / В мире

Поймали на лжи: СМИ выяснили, что Трамп хотел предоставить своему зятю доступ к сверхсекретной информации

01 марта 2019, 09:09  •  123 • В мире
NYT поймала Трампа на лжи. По данным издания, президент США хотел предоставить своему зятю Кушнеру доступ к сверхсекретной информации. При этом ранее он опровергал эти данные.
Президент США Дональд Трамп в 2018 году отдавал приказ дать своему зятю Джареду Кушнеру, который является его старшим советником, доступ к сверхсекретной информации правительства.
Это поручение главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли получило возражение разведки, сообщает газета The New York Times.
Как пишет газета, решение Трампа "встревожило сотрудников администрации высокого ранга".
Юрисконсульт Капитолийского холма Дональд Макган даже подготовил служебную записку, в которой не рекомендовал такого доступа советнику.
При этом Трамп четко заявлял ранее, что никак не способствовал предоставлению сверхсекретной информации Кушнеру. Слова президента подтверждала его дочь Иванка. Таким образом, если верить свидетельствам других политиков, Трампа поймали на лжи.
Ранее американские пользователи, не поощряющие политику администрации Трампа, заявили, что лидер Израиля действует в отношении Ирана по толчку от США, и если Иран будет атакован, в мире установится новый мировой порядок Нетаньяху — Кушнер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 16:54
"Заявления Коэна — полная фикция": Сокурсник Трампа рассказал, каким был в школе американский лидер
28 февраля 2019, 16:39
«Процесс важнее результата»: почему Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам переговоров
28 февраля 2019, 20:09
Министр обороны Франции обвинила в "подставе" полковника за критику жестокости коалиции
Загрузка...
01 марта 2019, 02:24
Вынужденное вето: Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН американский проект резолюции по Венесуэле
28 февраля 2019, 16:54
В Сети раскусили, как "мертвый ветеран" индийских ВВС поднял градус в конфликте с Пакистаном
28 февраля 2019, 13:39
Киев не смог продать захваченный корабль "Норд" и нашел ему "научное" применение
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.