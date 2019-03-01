NYT поймала Трампа на лжи. По данным издания, президент США хотел предоставить своему зятю Кушнеру доступ к сверхсекретной информации. При этом ранее он опровергал эти данные.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году отдавал приказ дать своему зятю Джареду Кушнеру, который является его старшим советником, доступ к сверхсекретной информации правительства.

Это поручение главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли получило возражение разведки, сообщает газета The New York Times.

Как пишет газета, решение Трампа "встревожило сотрудников администрации высокого ранга".

Юрисконсульт Капитолийского холма Дональд Макган даже подготовил служебную записку, в которой не рекомендовал такого доступа советнику.

При этом Трамп четко заявлял ранее, что никак не способствовал предоставлению сверхсекретной информации Кушнеру. Слова президента подтверждала его дочь Иванка. Таким образом, если верить свидетельствам других политиков, Трампа поймали на лжи.

Ранее американские пользователи, не поощряющие политику администрации Трампа, заявили, что лидер Израиля действует в отношении Ирана по толчку от США, и если Иран будет атакован, в мире установится новый мировой порядок Нетаньяху — Кушнер.