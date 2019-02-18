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Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов

18 февраля 2019, 16:24  •  360 • Политика
Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о судьбе зенитных ракет, которые были отправлены в Китай по контракту о поставках С-400. По его словам, в ходе транспортировки на корабле они были повреждены штормом, из-за чего их пришлось уничтожить.
Об этом он сообщил на пресс-конференции на военной выставке IDEX. Россия подписала контракт с Китаем на поставку зенитных ракет для С-400 давно и уже должна была все поставить, однако произошла авария, пояснил он.
По словам Чемезова, сейчас в России делаются новые ракеты для отправки Китаю.
Сумма контракта с Китаем, по которому РФ должна была поставить не менее шести дивизионов С-400, составляет более $3 миллиардов. О начале поставок объявили 18 января 2018 года, однако на следующий день стало известно, что судно с комплектующими для ЗРС попало в шторм в районе пролива Ла-Манш.

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