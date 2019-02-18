|
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
18 февраля 2019, 16:24 • 360 • Политика
Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о судьбе зенитных ракет, которые были отправлены в Китай по контракту о поставках С-400. По его словам, в ходе транспортировки на корабле они были повреждены штормом, из-за чего их пришлось уничтожить.
Об этом он сообщил на пресс-конференции на военной выставке IDEX. Россия подписала контракт с Китаем на поставку зенитных ракет для С-400 давно и уже должна была все поставить, однако произошла авария, пояснил он.
По словам Чемезова, сейчас в России делаются новые ракеты для отправки Китаю.
Сумма контракта с Китаем, по которому РФ должна была поставить не менее шести дивизионов С-400, составляет более $3 миллиардов. О начале поставок объявили 18 января 2018 года, однако на следующий день стало известно, что судно с комплектующими для ЗРС попало в шторм в районе пролива Ла-Манш.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
360
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2019, 09:39
|
16 февраля 2019, 22:09
|
11 февраля 2019, 18:39
|
12 февраля 2019, 01:09
|
13 февраля 2019, 12:54
|
14 февраля 2019, 05:09
|
14 февраля 2019, 14:54