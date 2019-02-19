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Потомок советского МиГ-21 пролетел над одной из высочайших вершин мира - видео
19 февраля 2019, 08:39 • 91 • В мире
JF-17 , созданный на базе потомка советского МиГ-21, пролетел над Нангапарбатом. Это одна из высочайших вершин мира, входящая в 14 восьмитысячников. Нангапарбат занимают девятую строчку в этом рейтинге. Видео полета выложили в Сеть.
Потомок советского МиГ-21 пролетел над одной из высочайших вершин мира
Истребитель-бомбардировщик совместной китайско-пакистанской разработки JF-17 пролетел над одной из самых высоких вершин мира Нангапарбат (8 126 м). Полёт двух истребителей был снят на видео на высоте выше 8000 метрах в трудных условиях гор.
JF-17 разработан китайской компанией Chengdu Aircraft Corporation при финансовой поддержке Пакистана в начале 2000-х годов на базе производимого в КНР потомка советского МиГ-21.
Первая выкатка самолёта состоялась 31 мая 2003 года, а 25 августа самолет увидел небо на аэродроме Вэньцзян.
Истребитель плотно используется в ВВС Пакистана.
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